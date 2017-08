GiadinhNet - Sau 7 năm rời Việt Nam, danh hài Bảo Chung đã có cuộc sống ổn định ở Mỹ cùng gia đình. Vốn kín tiếng nên dù chỉ hé lộ đôi chút về gia đình thì theo ông, đó cũng là quá nhiều so với quy định. Một phần do tính cách ông không thích khoe khoang ồn ào, phần nữa là do ông từng chứng kiến đồng nghiệp "gặp họa" vì đã "thành khẩn" hết chuyện riêng tư cá nhân lên mặt báo.

Danh hài Bảo Chung và nghệ sĩ Vượng râu đang giao lưu cùng khán giả. Ảnh: T.H Cát-sê ở Mỹ là 2.000 USD Dù sinh sống và có quốc tịch Mỹ nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa hành chính, còn thực chất, đời sống biểu diễn của danh hài Bảo Chung chủ yếu ở trong nước. Năm nay, ông đã ở Việt Nam 11 tháng, nhiều nhất trong những năm qua và vẫn chưa biết lịch về Mỹ vì còn quá nhiều show và lời mời của đơn vị tổ chức. Hỏi ông đi lâu vậy thì vợ con ở Mỹ có chê trách gì không, ông tâm sự: "Vợ con đã quá quen với sự vắng nhà của tôi rồi nên chắc không muốn "chấp" nữa. Từ ngày xưa đã đi nhiều như vậy rồi. Sống ở Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn mà vợ con còn chả mấy khi được gặp tôi. Mọi việc trong nhà, nuôi dạy con cái, nếu không có bà xã chắc tôi cũng không thể làm nghề được. Có lẽ vì thấy ba như vậy mà các con tôi giờ không có ai theo nghệ thuật cả. Hỏi các cháu thì đều nói không thích". Dù không dành những lời khen khách sáo cho vợ, nhưng qua câu chuyện của Bảo Chung, có thể thấy những gì ông có được ngày hôm nay đều ít nhiều liên quan đến vợ. Vợ chồng đến với nhau qua một lần vợ ông được mời làm diễn viên minh họa cho một sản phẩm video của Trung tâm Rạng Đông. Đến giờ, Bảo Chung vẫn coi đó là cuộc "mai mối" của Rạng Đông với người vợ hiện tại. "Lúc quay video đó, bà xã mới 20 tuổi, trẻ hơn gần nửa tuổi tôi. Mọi việc trong nhà đều một tay bà xã lo liệu. Việc tôi buôn bất động sản, thực ra là vợ điều hành hết chứ nghệ sĩ biết gì mà kinh doanh. Khi việc kinh doanh đổ bể, qua Mỹ cũng là tư vấn của vợ. Giờ cô ấy là chủ của hai tiệm Nail cho người Việt, rất đông khách. Người bạn diễn với tôi là Tài Linh trong "Mưa bụi" giờ cũng ở cùng khu với tôi và sống chủ yếu bằng tiệm Nail", danh hài Bảo Chung chia sẻ. Bảo Chung may mắn hơn Tài Linh là khi qua Mỹ, ông vẫn được làm nghề và có show đều đặn. Ông trở thành bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ hài Vân Sơn và trở thành cái tên ăn khách ở thị trường hải ngoại. Chỉ có điều, hoạt động biểu diễn của ông chỉ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, các ngày còn lại nếu không thu âm, làm đĩa thì gần như ngồi chơi. Mấy năm nay, kinh tế cộng đồng người Việt ở Mỹ đi xuống nên các show biểu diễn cũng thưa dần. Đó cũng là lý do mà Bảo Chung liên tục về Việt Nam. Không còn là cái tên hot như thập niên 90 của thế kỷ trước nhưng so với ở Mỹ, ông thấy vui hơn vì được hòa nhập vào với đời sống nghệ thuật thực sự. Danh hài Bảo Chung trải lòng: "Ở Mỹ, cát-sê đi diễn 2 ngày cuối tuần của tôi ở mức 2.000 USD. Thu nhập của bà xã cũng ổn định nên về cơ bản thì cuộc sống của gia đình tôi khá ổn. Tôi về Việt Nam diễn không phải vì khát vọng kiếm tiền mà quan trọng là được làm nghề. Người nghệ sĩ sinh ra là để làm nghệ thuật nên kể cả có làm gì sung sướng hơn thì rồi cuối cùng cũng sẽ quay về với công việc mà cuộc đời và số phận đã chọn hộ thôi". Thích cuộc sống giản dị, không ồn ào Đạo diễn Vượng râu bảo, việc Bảo Chung rời Việt Nam vào thời điểm "quá độ" của thị trường hài cũng có cái hay. Không sống trong giai đoạn đó nên "màu" diễn của ông vẫn giữ được sự trong sáng, thuần khiết đúng nghĩa của hài thâm thúy. Ông cũng không bị "thị trường hóa" nên vẫn giữ được nguyên tắc làm nghề, dù được mời làm giám khảo của không ít các gameshow hài thực tế. Hai ngày theo chân danh hài Bảo Chung đi quay tiểu phẩm hài "Thông gia đại chiến" (kịch bản và đạo diễn Vượng râu), chúng tôi mới thấy hết sự yêu nghề và giản dị trong cách sống của ông. Ông tự hóa trang cho mình mà không đòi hỏi phải có đội ngũ riêng. Lúc quay xong, nhà sản xuất ngỏ ý thiết đãi bữa tiệc ở một nhà hàng nhưng biết tính Bảo Chung, đạo diễn Vượng râu đã khéo léo từ chối. Vượng râu bảo, dù là nghệ sĩ tên tuổi, lại sống ở Mỹ nhiều năm nhưng Bảo Chung “tối giản” đến mức ngạc nhiên. Không quan cách và câu nệ. Đi ăn cũng vậy, không thích những nơi ồn ào, sang trọng. Thay vào đó là bữa cơm bạc với canh riêu cua, mấy quả cà pháo dầm đúng sở thích. Bảo Chung đã qua rồi cái thời nhậu tới sáng, "nhậu tới chết" như ông cảm nhận khi đang ở thời đỉnh cao sự nghiệp. Giờ gặp ông, ai cũng khen Bảo Chung đỏ da thắm thịt hơn cả thời đương sung sức. Chúng tôi hỏi Bảo Chung: “Sao ông không tính chuyện về hẳn Việt Nam cho thuận lợi công việc? Danh hài Hoài Linh ở hải ngoại đắt show vậy mà rồi cũng về hẳn trong nước, thu nhập và tên tuổi còn "oách" hơn cả ở Mỹ”. Ông bảo: “Bây giờ đi lại cũng dễ dàng, chớp mắt cái là đã ở nước này nước kia rồi. Thế nên, chuyện ở đâu chỉ mang tính chất hành chính thôi. Đời nghệ sĩ nay đây mai đó mà, sân khấu mới là nhà, còn nhà chỉ là chỗ ghé chân. Thế nên mỗi khi về nước, tôi không ở nhà của mình mà để cho thuê. Có tiền cũng không thuê chỗ đắt quá, vì mình có ở mấy đâu. Về diễn cho Vượng râu cũng vậy, thuê khách sạn ở phố cổ Hà Nội rất đẹp, đi bộ ra Bờ Hồ có mấy bước chân nhưng tôi thấy không cần thiết vậy. Tôi hiểu Vượng muốn bày tỏ sự trân trọng với tôi nhưng kể cả không được vậy thì tôi cũng thấy chẳng sao. Tại Sài Gòn, tôi ở nhà nhỏ xíu à". Dù từng lọt top 10 danh hài nổi tiếng nhất ở Sài Gòn những năm 90 nhưng chứng kiến môi trường sân khấu hiện tại, danh hài Bảo Chung không tránh khỏi bị "khớp". "Lớp trẻ bây giờ họ năng động lắm, lại hoạt ngôn. Có nhiều từ tôi không biết, nhiều khi "quê". Nhưng diễn tục thì tôi không học, nó không phải "gu" của mình", Bảo Chung nói về việc cẩn trọng lựa chọn kịch bản. Sau tiểu phẩm "Thông gia đại chiến", danh hài Bảo Chung và nghệ sĩ Vượng râu sẽ hợp tác với nhau ở Gala Tết Vạn lộc vào cuối năm. Nếu mọi việc được "xuôi chèo mát mái", họ còn dự tính sẽ mở một trường quay để đào tạo diễn viên trẻ yêu thích nghệ thuật hài. Bằng cách đó, họ tin rằng sẽ tạo ra một lứa nghệ sĩ mới, văn minh và đề cao giá trị nghệ thuật chứ không chộp giật, ăn đong như bây giờ. Một lý do khiến danh hài Bảo Chung chưa muốn về Việt Nam ngay là bởi: “Mình đóng thuế ở Mỹ bao nhiêu năm là để về già được hưởng phúc lợi xã hội, giờ mà về thì phí quá. Mà đóng thuế ở Mỹ thì cao chứ đâu như ở mình. Thôi thì cứ ở đã rồi mai mốt tính sau. Đời nhiều cái đâu tính trước được. Như chuyện tôi rời Việt Nam chẳng hạn, có ai mà ngờ tới. Ngay cả lúc đi, tôi thực lòng không muốn đâu. Cũng may là mình vẫn được làm nghề, vẫn được khán giả yêu thương ở chính cái nơi mình đã sinh và gắn bó”. Minh Nhật