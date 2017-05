Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Ghouta ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một chỉ huy trong liên minh tham chiến hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết một cuộc " đột kích cảnh cáo " mà liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiến hành ngày 18/5 nhằm tìm cách ngăn chặn một nỗ lực tiến về căn cứ Tanf tại miền Nam Syria.

Nguồn tin trên nói rằng "cuộc oanh kích chỉ phá hủy một xe tăng, không nhằm gây thương vong hay tổn thất, song lại nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công" và bước tiến của các lực lượng Chính phủ Syria và quân đồng minh.

Trước đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu thông báo đã tấn công các lực lượng thân Chính phủ Syria, vốn đang tiến vào trong một vùng an toàn đã được lập ra tại phía Tây Nam của căn cứ Tanf, nơi các lực lượng đặc biệt Mỹ hoạt động và huấn luyện cho nhóm nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA)./.