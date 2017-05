Tôi biết, sau lưng mình có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ này, có những người còn thẳng thắn "không bồ bịch mới là lạ".

Sau cái lần suýt chết đó, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể gặp lại người đàn ông ấy (sau này mới biết tên là Tùng) cho tới khi anh xuất hiện ở công ty tôi với vai trò trưởng phòng kinh doanh thay cho sếp cũ đã chuyển công tác .

So về chức vụ ở công ty và năng lực trong công việc thì tôi kém xa Tùng. Không hiểu là may hay rủi nhưng người đàn ông chỉ gặp một lần khiến tôi bị cuốn hút ngay giờ lại chính là sếp mới, trực tiếp làm việc cùng mình. Nhìn Tùng hăng say, đam mê trong công việc, tinh tế sáng tạo trong dự án mới càng khiến tôi loạn nhịp và hứng thú với công việc hơn.

Không biết tự bao giờ nhưng tôi mong ngóng mỗi sáng được đến cơ quan. Nhận được một sự hỏi han hay quan tâm từ Tùng đều khiến tôi vui vẻ, như được tiếp thêm năng lượng. Tất cả những cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhất của anh đều in sâu vào tâm trí tôi. Thậm chí, khi về nhà, tôi cũng mường tượng về người đàn ông ấy, lịch thiệp, dịu dàng, đầy quan tâm chứ không hờ hững, lạnh nhạt như chồng mình.

Tôi biết, trái tim mình đang loạn nhịp và thổn thức như một thiếu nữ mới lớn. Có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ mối tình sinh viên 6 năm trước, tôi mới có cảm giác được quan tâm, yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng tự đáy lòng, tôi rối bời và lo lắng, khi nhận ra trái tìm mình đập dồn dập không phải vì tình cảm của chồng mà với một người đàn ông khác.

Làm việc một thời gian với Tùng thì tôi mới biết về hoàn cảnh của anh. Tùng lớn hơn tôi hai tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo, gia đình khó khăn lắm. Anh đã tự phấn đấu và nỗ lực để tốt nghiệp đại học, rồi đi du học và có được vị trí hôm nay. Thấu hiểu những điều ấy, tôi càng ngưỡng mộ, khâm phục và quý mến Tùng hơn rất nhiều. Tôi không né tránh Tùng như trước mà còn chủ động nhận những dự án mới để được làm cùng anh.

Ngoài dự đoán, Tùng nhã nhặn, tế nhị và quan tâm đến tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tùng quan tâm đến tôi từng ly từng tí, những hôm làm thêm giờ, anh sẵn sàng chạy ra ngoài mua cho tôi cốc sữa hoặc vài chiếc bánh. Tùng thường mua bữa sáng cho tôi những hôm phải thuyết trình sớm… bởi một lý do "Tôi sợ H vội, không kịp ăn uống rồi ảnh hưởng tới sức khỏe".

Những ngày cuối tuần, Tùng cũng chẳng nề hà đưa tôi đi tận Bắc Ninh để lấy thuốc vì anh nghe có người mách trên ấy có người bốc thuốc trị khỏi bệnh đau đầu của tôi. Anh giúp đỡ tôi hết mình trong công việc, tận tình chỉ bảo từng thắc mắc của tôi dù là nhỏ nhất, lắng nghe bất kể là chuyện gì, cũng tâm sự với tôi nhiều điều trong cuộc sống. Anh ấm áp mà dịu dàng, phong độ mà hấp dẫn, rồi cứ thế người đàn ông đó đã chiếm trọn trái tim tôi lúc nào không hay.

Tôi gần như là trợ thủ của Tùng trong mọi dự án, chúng tôi không chỉ hợp nhau về công việc mà cả đời thường chúng tôi cũng hiều và thân thiết với nhau. Tôi biết, sau lưng mình có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ này, có những người còn thẳng thắn "không bồ bịch mới là lạ". Tùng nghe, hiểu hết những điều đó và có ý né tránh gặp riêng tôi dần.

Đôi khi tôi có việc cần nói chuyện, bàn bạc, nhưng anh cứ khất lần lữa. Đến độ tôi phát cáu "Anh không bàn sao em thống nhất với đối tác được" thì Tùng mới giải thích: "Anh sợ mọi người lại đồn thổi, ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Anh thì không sao, luôn thấy vui và thoải mái khi ở gần em. Nhưng em lại khác, em không bận tâm sao?".

Tôi hiểu, Tùng đang nghĩ và giữ cho tôi, đáng lẽ tôi phải biết ơn vì điều đó, nhưng tôi thấy khó chịu và bản thân tôi cũng chẳng bận lòng lắm về những lời đồn thổi. Thậm chí còn ước, những lời nói xấu sau lưng hay mối quan hệ của chúng tôi đúng là "bồ bịch" như họ nói.

(Còn tiếp)

