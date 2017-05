Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hệ thống điện Quốc gia đang bước vào giai đoạn vận hành khó khăn của các tháng cao điểm mùa khô.

Dự báo phụ tải hệ thống điện Quốc gia trong quý 2 này vào khoảng 53,2 tỷ kWh, với mức tăng trưởng 11,82% so với cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản số 1801/EVN-KTSX của EVN mới đây gửi Bộ Công Thương cũng cho thấy, việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đưa vào vận hành Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) sẽ gây bất lợi cho phát điện.

Cụ thể, lượng khí cấp cho Nhà máy điện Cà Mau sẽ giảm khoảng 0,85 triệu m3/ngày, tương đương 4,7 triệu kWh điện/ngày và chiếm khoảng 18% sản lượng hiện tại của nhà máy.

Cung cấp điện mùa khô năm nay tiếp tục khó khăn. Ảnh: Mai Phương/TTXVN

Bên cạnh đó, chế độ vận hành hệ thống kém linh hoạt do chỉ cho phép lượng khí cung cấp theo giờ thay đổi trong khoảng 10% (công suất phát của Nhà máy điện Cà Mau gần như phải giữ cố định) trong khi phụ tải hệ thống điện thay đổi liên tục (mức thay đổi lượng khí huy động trong ngày hiện nay là trên 30%).

Trường hợp lưu lượng khí cấp nhỏ hơn 3,1 triệu m3/ngày, bằng 50% thiết kế thì sẽ phải dừng GPP Cà Mau. Như vậy, để vận hành ổn định GPP Cà Mau thì trong trường hợp các nhà máy thủy điện đang xả nước cũng vẫn phải huy động cao Nhà máy điện Cà Mau, gây lãng phí tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, việc thay đổi chế độ vận hành các tổ máy Nhà máy nhiệt điện Cà Mau hoặc tăng giảm công suất phát trong thời gian ngắn có thể gây dao động áp suất khí đối với GPP Cà Mau và có nguy cơ dẫn đến sự cố toàn hệ thống cung cấp khí PM3-CAA.

Vì vậy, EVN đang tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Gas) điều phối hợp lý sản lượng khí cho sản xuất điện mùa khô này và phục vụ quá trình thử nghiệm GPP Cà Mau trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2017.

Về nhiên liệu than, EVN cho biết đến nay, Tổng công ty Đông Bắc đã đồng ý ký hợp đồng cung cấp than năm 2017 với điều khoản về giá tạm thời thanh toán theo giá than tháng 11/2016 và sẽ quyết toán theo kết quả hiệp thương như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Văn bản số 62/TB-VPCP ngày 7/2/2017.

Tuy nhiên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(TKV) chưa đồng ý với điều khoản trong hợp đồng về giá than như trên nên các nhà máy nhiệt điện than của EVN vẫn chưa ký được hợp đồng cung cấp than năm 2017 với tập đoàn này.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khả năng xuất hiện El Nino vào nửa cuối năm 2017 là trên 50%, lượng mưa ở Bắc bộ, Trung bộ có khả năng ít hơn trung bình vào đầu mùa và cuối mùa. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ đến sớm nhưng có khả năng kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Công nhân nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah đang theo dõi mực nước về hồ. Ảnh: Mai Phương/TTXVN

Đặc biệt, khả năng cao chỉ xuất hiện lũ tiểu mãn nhỏ ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Như vậy tình hình thủy văn các tháng còn lại của năm 2017 được dự báo là không thuận lợi.

Để đảm bảo cung cấp điện cho các tháng còn lại của mùa khô và cả năm 2017, EVN đã đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo PVN tiếp tục đảm bảo đủ khí khu vực Đông Nam Bộ và khí PM3-CAA cho phát điện. Đồng thời rút ngắn tối đa thời gian ngừng cấp khí bảo dưỡng các hệ thống khí Nam Côn sơn và PM3-CAA, hạn chế thực hiện các công tác gây giảm khả năng cấp khí.

Bên cạnh đó, PVN tiếp tục ưu tiên cấp khí cho phát điện theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đặc biệt trong các đợt ngừng/giảm cấp khí Nam Côn Sơn, Cà Mau. Mặt khác, ưu tiên nhường toàn bộ khí từ Đạm Cà mau và Nhà máy Xử lý khí Cà Mau để phát điện trong trường hợp sự cố nguồn khí PM3. Đồng thời chỉ đạo PVN đảm bảo vận hành ổn định các tổ máy của Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1.

Cùng với việc đề nghị Bộ sớm ban hành biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2017, EVN còn đề nghị Bộ chỉ đạo TKV và Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là cung cấp đủ than cho nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 ở miền Nam.

Mặt khác, chỉ đạo TKV đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy điện của Tập đoàn như Cẩm Phả, Sơn Động, Na Dương, Cao Ngạn, Mạo Khê và Đồng Nai 5.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Công ty cổ phần Điện Việt Lào vận hành Nhà máy thủy điện Xekaman 1 theo kế hoạch cung cấp điện do Bộ phê duyệt, giữ nước cao đến cao điểm mùa khô./.

