Việc ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam trao giải á khôi 1 cho Nguyễn Thị Thành khiến họ bị Cục nghệ thuật triệu tập để giải trình vào ngày 12/3, tại Hà Nội.

Chung kết Hoa khôi Du lịch 2017 diễn ra tại TP.HCM tối 10/3 với danh hiệu hoa khôi thuộc về người đẹp Khánh Ngân, á khôi 1 trao cho Nguyễn Thị Thành, á khôi 2 là Nguyễn Thị Liên Phương.

Lần lượt các người đẹp thuộc top 3 được quyền tham dự các cuộc thi quốc tế như Hoa hậu Du lịch Thế giới (Miss Tourism World), Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế (Miss Eco International) và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Miss Tourism Queen International).

Nguyễn Thị Thành (bên phải) đoạt danh hiệu á khôi 1. Ảnh: LQTT.

Tuy nhiên, việc Nguyễn Thị Thành đoạt danh hiệu á khôi 1 đã gây tranh cãi bởi thí sinh trước đó từng vướng ồn ào từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Người đẹp từng tố ban tổ chức cuộc thi cấp quốc gia “xử ép” vì lý do cô làm răng sứ do tai nạn. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sau đó đưa ra bằng chúng để loại thí sinh. Trước Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Thành từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, The Face Vietnam.

Ngay khi có thông tin Nguyễn Thị Thành đoạt danh hiệu á khôi, Cục trưởng Cục Nghệ thuật - ông Nguyễn Đăng Chương đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch triệu tập ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 12/3 để cùng Cục xử lý vụ việc.

Bà Mỹ Dung - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho biết bà đã nhận được đơn triệu tập của Cục nghệ thuận và đang chuẩn bị đáp chuyến bay ra Hà Nội để gặp các cấp lãnh đạo. Ngay khi có thông tin chính xác từ Cục Nghệ thuật, bà Dung hứa sẽ thông báo đến các cơ quan truyền thông.

Khánh Ly