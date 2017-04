Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp – Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67) – Bộ Công an khẳng định việc ghi sai ngày tháng đến xử lý biên bản vi phạm hành chính là do lỗi của cán bộ lập biên bản.

Ngày 6-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp – Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67) – Bộ Công an đã chủ trì buổi đối thoại với ông Nguyễn Cao Cường (ngụ quận 7, TP.HCM) xoay quanh việc ông Cường có những khiếu nại liên quan đến việc xử phạt vi phạm tốc độ của cán bộ chiến sĩ Đội 6, Phòng 10 (C67, Bộ Công an) đối với ông, xảy ra vào ngày 28-2.

C67 sẽ họp kiểm điểm 2 vấn đề

Về biên bản xử phạt vi phạm hành chính ghi sai ngày hẹn; tức việc lập biên bản được thực hiện vào ngày 28-2 nhưng lại ghi ngày hẹn giải quyết xử lý vụ việc vào ngày 7-2… mà nhẽ ra phải là ngày 7-3, Thượng tá Phạm Đăng Đức – Phó trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Phòng 10, C67) trả lời: biên bản đã để ông Cường đọc lại, ký và ghi rõ họ tên người vi phạm nhưng ông Cường cũng không phát hiện (hoặc biết nhưng không đề nghị sửa) việc ghi nhầm số. Đây là việc ghi sai nhưng sơ suất này không làm thay đổi bản chất vụ việc vi phạm của ông Cường.

Các CSGT đang giải thích lỗi cho ông Cường. (ảnh cắt từ clip)

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp khẳng định việc ghi sai ngày tháng đến xử lý biên bản vi phạm hành chính là do lỗi của cán bộ lập biên bản. Do đó, C67 sẽ nghiêm túc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Ông Cường đã đồng ý và không khiếu nại về nội dung này.

Ngoài ra, ông Cường cũng khiếu nại việc ông muốn được ghi ý kiến của mình vào biên bản nhưng không được Tổ CSGT đồng ý. Thiếu tướng Diệp cũng thừa nhận sắp tới C67 sẽ họp rút kinh nghiệm. “Ông Cường yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản VPHC mà tổ công tác chưa đồng ý gây mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến ông Cường bức xúc, đây là thiếu sót trong khi thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác, Cục CSGT sẽ quán triệt tới CSGT để rút kinh nghiệm” – Thiếu tướng khẳng định.

Người vi phạm không được kiểm tra máy đo tốc độ, tem kiểm định

Trong đơn khiếu nại, ông Nguyễn Cao Cường cho biết mình có đề nghị được việc kiểm tra máy đo tốc độ, tem kiểm định, chứng chỉ của người bắn tốc độ để chứng minh vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Thượng tá Phạm Đăng Đức cho biết, căn cứ vào các quy định có liên quan, việc kiểm tra các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ nói chung và máy tốc độc có ghi hình ảnh và các giấy tờ, tài liệu liên quan nói riêng chỉ do cơ quan, đơn vị có chức năng, người có thẩm quyền thực hiện.

Ông cũng khẳng định, tất cả các máy đo tốc độ có ghi hình ảnh của Đội 6 đều được kiểm định, hiệu chuẩn bởi các đơn vị chức năng. Theo đó, ngày 6-3, Đội 6 đã lập biên bản kiểm tra máy đo tốc độ, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định của máy đo tốc độ có ghi hình ảnh phát hiện phương tiện do dông Cường điều khiển vi phạm thì máy hoạt động bình thường, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn sử dụng đến ngày 31-10-2017.

Đồng thời, cán bộ được phân công đo tốc độ là Trung úy Phan Anh Hùng, đã được tập huấn và có giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ do Cục trường Cục C67 cấp.

Việc ông Cường yêu cầu được xem hình ảnh vi phạm cán bộ Đội 6 đã thực hiện theo Thông tư số 01/2016 của Bộ Công an, do chưa có hình ảnh ngay tại nơi lập biên bản nên tổ công tác hướng dẫn ông Cường xem hình ảnh khi đến xử lý tại trụ sở đơn vị, đồng thời sử dụng thiết bị di động và mạng viễn thông dể truyền hình ảnh cho ông Cường xem, biết được hành vi vi phạm của mình. Hình ảnh vi phạm sẽ đươc in, lưu vào hồ sơ, là chứng cứ hành chính để chứng minh vi phạm.

Về vấn đề này, ông Cường đã được xem hình ảnh gốc và công nhân đúng lỗi vi phạm tốc độ của mình.

Ông Nguyễn Cao Cường cũng cho biết thêm, ông vẫn chưa đồng tình với giải thích về biên bản không có dấu mộc của C67, nên ông sẽ có bản phúc đáp để tiếp tục gửi lên Lãnh đạo Cục C67.

Tôi đã hỏi Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp về việc cá nhân tội bị đe dọa bởi những số điện thoại lạ mà tôi nghi đó là CSGT có liên quan đến vụ việc xử lý vi phạm tôi vào ngày 28-2. Tuy nhiên Thiếu tướng cho biết ông chỉ giải quyết những vấn đề liên quan đến vi phạm giao thông, còn việc bị tôi bị đe dọa sẽ do các cơ quan cảnh sát điều tra về hình sự như C45, PC45 xử lý.

Ông NGUYỄN CAO CƯỜNG (quận 7, TP.HCM)