Cụ ông nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi: Công an xã khuyên 2 gia đình hòa giải; những tai tiếng của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị truy nã quốc tế và ra đầu thú; các thanh niên bị con gái đánh tơi tả không dám phản kháng. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.

1. Cụ ông nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình: Công an xã khuyên 2 gia đình hòa giải! Video: VTC11

Mẹ gửi đơn tố cáo ông Vũ Văn Hùng (51 tuổi) nhiễm HIV xâm hại tình dục con gái 11 tuổi ở xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) 3 tháng trước, cán bộ xã còn xuống nhà yêu cầu gia đình giữ im lặng, không làm to chuyện vì làm xấu mặt địa phương.

Trưởng công an xã Trường Yên thấy sự việc không quá nghiêm trọng nên khuyên 2 gia đình hòa giải và nói rằng ông Hùng chưa phạm tội gì lớn trước đó mà chỉ dùng ma túy thôi!

Nhiều người bức xúc vì xem cách xử lý như vậy như tiếp tay cho kẻ ấu dâm.

Trước đó, để dụ dỗ bé gái 11 tuổi qua nhà, ông Vũ Văn Hùng hứa cho bé mấy gói mì tôm. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn cho bé 10.000 đồng và dọa đánh nếu để người khác biết chuyện.

2. Những tai tiếng của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị truy nã quốc tế và ra đầu thú. Video: Zing

Chiều 31.7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.

Tháng 9.2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Các thanh niên bị con gái đánh tơi tả không dám phản kháng. Video: Hayday

4. Mở cửa ô tô bất cẩn khiến xe máy gặp tai nạn:

5. Chơi xấu bạn gái khi đón xe và cái kết đắng:

6. Những dị nhân chơi nhạc bằng cơ thể:

7. Tài xế Vinasun hành hung nữ du khách nước ngoài:

Theo tác giả clip, 2 nữ du khách nước ngoài chọn di chuyển trên taxi 7 chỗ của hãng Vinasun. Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị chuyến đi có giá 50.000 đồng, song tài xế cho xe đi tiếp và quay lại khi đồng hồ đã tăng lên 60.000 hay 67.000 đồng. Hai nữ du khách không đồng tình với hành động và mức giá trên. Thấy vậy, tài xế lập tức thay đổi thái độ, liên tục mắng chửi hằn học, đuổi cả hai xuống xe và hung hăng định xông vào đánh. Không những thế, tài xế kiên quyết không bỏ cuộc khi theo vào tận nhà hai cô gái trẻ.

Nhân Hoàng