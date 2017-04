Mặc mẹ già căn ngăn, đối tượng nhẫn tâm đánh cha đẻ gây thương tích

Chiều 28-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ ấp Hóa Nhật, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi đánh cha ruột gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 15 giờ chiều ngày 27-4, do chị Nguyễn Thị Đ. (chị ruột Minh) kéo dây điện ngang qua nhà mình, sẵn có rượu trong người nên Minh đã cãi vã với chị. Thấy sự việc trên, ông Nguyễn Văn B. (85 tuổi, cha ruột Minh) vào can ngăn 2 con. Tuy nhiên, Minh chửi bới, xô xát với cha ruột.

Ông B. bị con ruột đánh gây thương tích. Ảnh cắt từ clip

Bà Đào Thị C. (79 tuổi, mẹ ruột Minh) tiếp tục vào can ngăn nhưng Minh vẫn hung hăng với cha. Chưa dừng lại, đối tượng còn xô xát với cha ruột khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải khâu nhiều mũi. Toàn bộ hành vi của Minh đã bị người cháu ruột gọi bằng cậu ghi hình lại. Sau đó, clip này đã xuất hiện trên mạng xã hội facebook khiến nhiều người bức xúc.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Hiệp điều tra, xác minh vụ việc.

Theo chính quyền địa phương. Minh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 1996 và năm 2008. Hiện, Công an thị xã Tân Uyên đang tiến hành giám định thương tích của ông Bé để củng cố hồ sơ xử lý Minh theo quy định của pháp luật.

