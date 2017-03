Golfer Nguyễn Văn Quế, đến từ Tp.Hà nội đã ghi điểm hole-in-one tại giải đấu FLC Faros Golf Tournament 2017, với một cú đánh xuất sắc ở hố số 11. Tổng giá trị giải thưởng dành cho cú đánh này lên tới gần 6 tỷ đồng.

Cú đánh ghi điểm Hole-In-One (điểm Ace) của anh Quế xuất hiện vào sáng 18/3, trong ngày thi đấu thứ hai của FLC Faros Golf Tournament 2017 - giải đấu thu hút hơn 1.200 golfer, diễn ra tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Chia sẻ với thethaovietnam.vn anh Quế cho biết: "Đây là cú HIO đầu tiên trong đời của tôi, dù đã nhiều lần tôi đưa đánh được bóng vào sát miệng lỗ ở hố Par 3. Tôi đã chơi golf được 5 năm và đang sống và làm việc tại Hà Nội. Hàng ngày tôi có tham gia tập luyện golf tại CLB golf của FLC và CLB Phương Đông tại Mỹ Đình. Ngày hôm nay tôi đã rất may mắn để trúng được giải thưởng lớn này và người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là vợ tôi, và tôi đã điện thoai ngay cho cô ấy khi nhìn thấy bóng của mình trong lỗ".

Với thành tích này, anh Quế đã nhận được một bộ giải thưởng, gồm: 20,000 USD Tiền mặt – Nhà tài trợ Golfer Tống Xuân Vương; 1,000m2 Đá cẩm thạch đỏ ~ 1,4 tỷ do Công ty CP đầu tư AMD Group tài trợ, 01 Thẻ HV FLC Quy Nhơn trị giá 15,000 USD – do Công ty CP quản lý sân golf Biscom tài trợ, Voucher FLC Hotel trị giá 100 triệu đồng - FLC Hotel & Resort, 01 Xe ô tô Toyota Camry 2.5 trị giá 1,383 tỷ đồng - do Công ty CP Công nghệ Lam Sơn tài trợ; 01 Xe Mercdes Benz C200 trị giá 1,479 tỷ - do Công ty CP tập đoàn Danko tài trợ; Gói Điều trị tế bào tươi trị giá 500 triệu đồng - DS Block; 01 Bộ gậy chơi golf Katana Stardom trị giá 109 triệu - Louis Castel; 01 Thẻ khám chữa chữa bệnh miễn phí của IC Care trong vòng 1 năm.

Golfer Nguyễn Văn Quế xuất sắc với cú đánh HIO tại hố 11.

Đây là lần thứ hai, sân golf FLC Sầm Sơn Golf Links xác nhận giải thưởng hole-in-one trong hai mùa giải liên tiếp của FLC Faros Golf Tournament. Năm 2016, Faros Golf Tournament đã xác nhận golf thủ Phạm Vĩnh Hà cú Hole In One ở hố số 3, rinh về giải thưởng có tổng trị giá lên đến 85.000 USD.

Giải FLC Faros Golf Tournament 2017 diễn ra trong 3 ngày từ 17 - 19/3 tại sân FLC Samson Golf Links.Đây là sân golf 18 hố dạng links do Nicklaus Design thiết kế, với cách bố trí độc đáo của các hố golf, vị trí hướng biển, gió biển, tạo nên những thách thức chưa từng có. Sân từng ghi dấu ấn ở các giải golf: FLC Golf Championship 2015, AMD Golf Challenge 2015 và Faros Golf Tournament 2016.

Ông Doãn Văn Phương – Trưởng BTC giải FLC Faros Tournamenr trao giải HIO cho Golfer Nguyễn Văn Quế.

FLC Faros Golf Tournament 2017 được chia thành 5 bảng đấu, trong đó có 3 bảng dành cho golfer nam, 1 bảng dành cho golfer nữ và 1 bảng dành cho các golfer muốn giữ quyền nghiệp dư (amateur).

