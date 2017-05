Hai đối tượng phát hiện cô gái đang dừng xe trước nhà, liền dùng gậy gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân bị trọng thương rồi cướp xe máy cùng nhiều tài sản tẩu thoát. Ngay sau đó chúng đã bị tổ tuần tra CSGT tóm gọn.

Ngày 6/5, Đội CSGT Chợ Lớn phối hợp cùng Công an phường 7, quận 11 đã bàn giao 2 đối tượng Lâm Văn Ngoãn (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Trung (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để xử lý theo pháp luật.

2 đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 0h30 khuya 6/5, chị Nguyễn Thị Kim Thùy (SN 1996) điều khiển xe tay ga hiệu AirBlade, mang BKS: 59H1 – 522.52, đi chơi về dựng xe trước nhà ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để mở cửa. Lúc này, có 2 thanh niên đi cùng xe máy hiệu Wave, từ phía sau dùng gậy gỗ đánh vào đầu khiến mũ bảo hiểm chị Thùy bị vỡ, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu và bàn tay trái, rồi cướp xe nạn nhân bỏ trốn.

2 đối tượng cùng tang vật bị tổ công tác đưa về trụ sở phường 7, quận 11

Ngay sau đó, chị Thùy đã lên Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân trình báo vụ việc. Sau đó, nạn nhân cũng được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tài sản bên trong cốp xe

Tiếp nhận trình báo, Công phường Bình Hưng Hòa A đã báo cáo vụ việc cho Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các lực lượng CSHS, CSTT, CSGT trên địa bàn truy xét các đối tượng gây án. Thông tin vụ cướp nhanh chóng được báo qua bộ đàm cho tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM, do thiếu tá Đoàn Hồng Tín – Phó Đội trưởng chỉ huy phối hợp cùng lực lượng CSCĐ, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11.

Nhận được thông báo, thiếu tá Tín nhanh chóng phân công các đồng chí trong tổ đề cao cảnh giác, chú ý phát hiện đối tượng và phương tiện khả nghi nói trên. Đến khoảng 3h20 rạng sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy như miêu tả của nạn nhân nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, chiếc xe mà 2 thanh niên này điều khiển chính là xe máy của chị Thùy bị cướp trên địa bàn quận Bình Tân nên lực lượng đã tạm giữ 2 đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Công an phường 7, quận 11 xử lý. Tại đây, 2 tên khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe máy của chị Thùy, kiểm tra bên trong cốp xe chứa 2 giấy đăng ký xe gồm: biển số 59H1 – 522.52 và biển số 59L1 – 573.27, 1 giấy phép lái xe tên Lâm Văn Ngoãn, 1 giấy CMND, 4 ĐTDĐ gồm: iPhone 7 Plus, iPhone 6 Plus, Masstel, Zebtel.