Một đối tượng sử dụng nhiều giấy tờ giả của nhiều cơ quan báo chí, đi xe mang BKS giả lưu thông trên đường vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ và khởi tố.

Chiếc xe Toyota Venza đối tượng sử dụng mang BKS giả và số khung, số máy không có dữ liệu đăng ký toàn quốc. Ảnh: Lê Phi Long

Ngày 14.3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Thống (SN 1976, trú huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19.2, Tổ tuần tra của Phòng CSGT - Công an Quảng Bình khi đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua địa phận xã Sen thủy (huyện Lệ Thủy) đã phát hiện xe ôtô chạy hướng Bắc - Nam mang BKS 51A - 201.04 vi phạm tốc độ.

Khi dừng xe kiểm tra, thấy trước kính xe có dán biển “Xe công vụ của Báo Bảo vệ Pháp luật", kiểm tra thì tài xế Nguyễn Đức Thống trình thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trực thuộc báo Tiền Phong. Sau đó, Thống tiếp tục xuất trình nhiều giấy tờ khác như thẻ Trinh sát tình báo, GPLX quân đội...

Qua kiểm tra, phát hiện ôtô của đối tượng sử dụng biển số giả; số khung, số máy không có trong dữ liệu đăng ký xe toàn quốc.

Nghi ngờ đối tượng sử dụng các giấy tờ giả, lực lượng CSGT đã liên lạc với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cùng phối hợp đưa người và xe về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Khám xét xe, lực lượng công an còn phát hiện một số giấy tờ giả mạo khác có tên là Nguyễn Đức Thống, trong đó có 1 thẻ phóng viên VTC.

Đối tượng khai nhận đây là các giấy tờ giả, được một người ở TP.Hồ Chí Minh nhận làm giúp.

LÊ PHI LONG