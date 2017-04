Liên quan đến 5 chiếc xe ô ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân vào trưa 6-4, chiều 7-4, chiếc xe Toyota Prado biển xanh mang số hiệu 31A-7284 được xác định là xe của Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế. Đáng nói, lý do lái xe đưa ra là đi ngược chiều vì được lực lượng chức năng cho phép (?!). Tuy nhiên, CSGT khẳng định không phân luồng cho xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6-4.

Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, vào thời điểm vi phạm, xe biển xanh 31A-7284 đi lên sân bay Nội Bài để đón chuyên gia tư vấn Nhật Bản. “Trên đường đi đến cầu Nhật Tân có một đoạn tai nạn đổ xe cẩu nên tắc toàn bộ tuyến đường. Một số cán bộ đang xử lý hiện trường vụ tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu, đồng thời do cận giờ đón chuyên gia nên lái xe đã cho xe quay ngược đầu lại cùng một số xe khác, chuyển hướng sang đi cầu Thăng Long để đến sân bay Nội Bài” – Vụ kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết.

Trước thông tin này, trao đổi với PV, Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Cho tới thời điểm hiện tại, danh tính tổ chức, cá nhân đăng ký của 5 chiếc xe vi phạm đã được đơn vị xác định. Trong thời gian sớm nhất, CSGT sẽ căn cứ vào dữ liệu đăng ký của các xe vi phạm để xác minh lái xe vi phạm vào thời điểm đó, mời đến để xử phạt.

Vào thời điểm 5 xe đi ngược chiều, ở đầu Bắc cầu Nhật Tân xảy ra sự cố khiến cho giao thông nửa phần cầu còn lại bị ùn tắc. Tuy nhiên, các lái xe vẫn chấp hành hiệu lệnh của CSGT di chuyển chậm hướng lên sân bay Nội Bài để thoát khỏi điểm ùn tắc an toàn (Ảnh Phạm Nguyệt Trang)

Đối với thông tin vi phạm có nguyên nhân khách quan từ sự cố tai nạn trên cầu Nhật Tân, đồng thời một số cán bộ đang xử lý hiện trường ra tín hiệu cho phép các xe quay đầu đi ngược chiều, Trung tá Hà Văn Tuân khẳng định: Thời điểm trên có sự cố xảy ra trên cầu Nhật Tân đoạn ở đầu phía Bắc cầu. Tuy nhiên, tuyệt đối CSGT không cho phép bất cứ xe nào quay đầu như thông tin Vụ kế hoạch tài chính đưa ra.

"Chúng tôi khẳng định, không bao giờ có việc lực lượng chức năng cho phép các phương tiện quay đầu đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân. Vị trí xảy ra sự cố xe ô tô tụt ben đổ đất xuống mặt cầu ở đầu cầu phía Bắc đã khiến xảy ra ùn tắc giao thông trên cầu. Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin đã cùng với Công an huyện Đông Anh khẩn trương tới phân luồng, điều khiển giao thông, tuyệt nhiên không cho các phương tiện nào quay đầu đi vì như vậy chẳng khác nào đưa người dân, lái xe vào chỗ nguy hiểm"-Trung tá Hà Văn Tuân bức xúc.

Lực lượng CSGT và CAH Đông Anh vừa khắc phục sự cố giải phóng hiện trường đồng thời phân luồng cho các phương tiện di chuyển an toàn lên sân bay Nội Bài (Ảnh Phạm Nguyệt Trang)

Thông tin với PV, chị Phạm Nguyệt Trang, nhà ở Cầu Giấy cho hay, vào khoảng 12h10 ngày 6-4, chị có đi ô tô lên sân bay Nội Bài. Khi đi đến khoảng nửa cầu Nhật Tân, phía trước giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện ở các làn phải nhích từng chút một di chuyển lên phía trước chứ không hề có CSGT nào đứng phân luồng ra tín hiệu cho các lái xe đi ngược chiều. Sau khoảng 30 phút "bò" trên cầu Nhật Tân, chị mới thoát khỏi điểm ùn tắc.

Lực lượng CSGT khẳng định không có việc ra tín hiệu cho các phương tiện quay đầu đi ngược chiều

Trước lý do mà Vụ tài chính kế hoạch, Bộ Y tế đưa ra, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội khẳng định: Việc xảy ra sự cố trên cầu Nhật Tân khiến giao thông bị ùn tắc với 5 chiếc xe đi ngược chiều là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Không có bất cứ lý do nào để các lái xe này đi ngược chiều như vậy trong khi các phương tiện khác vẫn đang chấp hành yêu cầu phân luồng của CSGT để tiến về phía trước một cách chậm chạp và an toàn.

Cũng tại thời điểm xảy ra sự cố lái xe tụt ben đổ đất ra mặt cầu Nhật Tân, Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định, lực lượng chức năng được tăng cường khẩn trương dọn dẹp đất cát, đồng thời di chuyển xe gặp nạn vào lề đường để giải phóng hiện trường cũng như phân luồng cho các phương tiện khác lưu thông đúng quy định.

"Trong ngày mai 8-4, chúng tôi sẽ mời tất cả các lái xe vi phạm lên để xử lý nghiêm về hành vi đi ngược chiều. Hành vi này là vô cùng nguy hiểm và không thể chấp nhận được"-Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.