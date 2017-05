Trong 3 ngày nghỉ lễ, các đội CSGT đã kiểm tra, xử lý 3.551 trường hợp, phạt trên 1 tỷ đồng, tạm giữ 115 xe và 1.105 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe đối với 191 trường hợp.

Đây là thông tin được Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho biết về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong 3 ngày nghỉ. Theo đó, tình hình an toàn giao thông của Thủ đô được duy trì ổn định.

Lực lượng CSGT dừng xe ô tô khách.

Ngoài ra, Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng thông tin: “Trước đó, trong sáng 29/4, trên các tuyến Giải Phóng, Pháp Vân, QL1B, đường vành đai 3 trên cao, lưu lượng các phương tiện gia tăng nhưng không ùn tắc.

Trong các ngày nghỉ, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố Sách (đường 19/12), Lăng Bác, công viên nước Hồ Tây; công viên Thủ Lệ... nhân dân tập trung đông. Phòng CSGT đã bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, không để xảy ra ùn tắc”.

Các chiến sĩ CSGT tiến hành kiểm tra hành chính với người điều khiển phương tiện.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng cho biết thêm: “Trong 3 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 2 người bị thương, so với năm 2016, giảm 2 vụ tai nạn, 1 người chết và bằng số người bị thương.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, lực lượng CSGT thủ đô đã bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế. Trên địa bàn thành phố không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Tân Trường