Do đi nhầm hướng về cơ quan mẹ nên cháu H. và cháu C. đã đi lạc cách đó gần 2 km. Rất may các chiến sĩ CSGT đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ.

Chiều nay, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Thi, hai chiến sĩ CSGT gồm Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh và Thượng úy Đoàn Ngọc Dung (thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện hai cháu bé dắt tay nhau băng sang đường. Vào thời điểm này đúng vào lúc đèn tín hiệu chuẩn bị chuyển sang đèn xanh, các phương tiện đông đúc đang chuẩn bị lưu thông. Ngay lập tức Trung úy Nguyễn Sỹ Mạnh đã ra tín hiệu dừng cả đoàn xe để Thượng úy Đoàn Ngọc Dung từ trên bục điều khiển giao đưa hai cháu nhỏ về chốt an toàn. Sau khi hỏi han và biết được hai cháu là anh em ruột, các cháu đang bị lạc đường. Tổ công tác đã thông báo tới công an các phường quanh khu vực Hồ Gươm và các tổ tuần tra tìm giúp người nhà của cháu. Thông qua tên phù hiệu trường tiểu học trên phố Hàng Tre in trên áo, tổ tuần tra đã liên hệ được với cô giáo chủ nhiệm để thông báo cho cha mẹ các cháu. Khoảng một giờ sau, phụ huynh đã có mặt đón hai cháu về. Anh PMT (phụ huynh của hai cháu bé) cho hay chiều cùng ngày, hai con của anh là cháu H. (bảy tuổi) và cháu C. (bốn tuổi) do đi nhầm hướng về cơ quan mẹ ở gần phố Hàng Tre đã lạc lên ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài cách đó gần 2 km. Cũng qua đây anh T. và vợ đã vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của lực lượng CSGT thủ đô.