Người dùng bản build mới nhất của Windows 10 Insider Preview đã có thể sử dụng tính năng Continue on PC (tiếp tục trên PC) giữa PC với các thiết bị chạy Android và iOS.

Vài ngày sau khi cung cấp tính năng cho phép người dùng Android chia sẻ website hiện tại từ điện thoại lên máy tính, giờ đây tính năng tương tự đã được Microsoft phát hành cho iOS. Nếu sử dụng bản build "Fast ring" mới phát hành dành cho Windows 10 Insider Preview, bạn có thể dùng thử tính năng mới ngay bây giờ mà không cần chờ đợi bản cập nhật Fall Creators Update phải đến vài tháng sau mới phát hành.

Theo Engadget, duyệt web giữa nhiều thiết bị là một trong những tính năng mới trong bản cập nhật Fall Creators dành cho Windows 10, và người dùng đăng ký thử nghiệm Insider Preview có thể thử nghiệm trước các tính năng này.

Sau khi tải về Continue on PC trên App Store , kết nối 2 thiết bị với nhau bằng tài khoản Microsoft của bạn. Trong khi duyệt web trên điện thoại, chỉ cần lựa chọn SendToPC trong menu chia sẻ, sau đó chọn Continue now (tiếp tục ngay) hoặc Continue later (tiếp tục sau) để tiếp tục truy cập trang web đang mở trên điện thoại với máy tính.

