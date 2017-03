Vào khoảng 8 giờ sáng 4/3, trên QL1A, đoạn qua xóm Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 60C–078.08, do tài xế Đặng văn Đông (sinh năm 1986, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa điều khiển), kéo rơ moóc BKS 60R-002.35 di chuyển trên QL1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến ngã tư Hạ Vàng (đường rẽ vào xã Vượng Lộc) thì gặp xe máy mang BKS 38H2 – 1511 do ông Nguyễn Rương (SN 1958, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển, đi từ trong đường Thiên Thịnh ra QL1.

Hiện trường vụ tai nạn

Do xe đi với tốc độ cao, tài xế container không kịp xử lý nên xe đã bị lật nghiêng nằm chắn ngang làn đường hướng Bắc - Nam, đè chết người điều khiển xe máy.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, có 2 người rời khỏi cabin xe container. Cả 2 đều không bị thương hiện đã về trình báo tại trụ sở Công an huyện Can Lộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã huy động hơn 10 chiến sỹ Công an đến hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 10h, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực cẩu chiếc xe container ra khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Thành Văn