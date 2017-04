Vụ cháy xảy ra 4 ngày ở Công ty TNHH Kwong Lung-Meko vào cuối tháng 3 đang được tìm nguyên nhân thì sáng nay lại bị cháy trở lại.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 16-4, khói lại bốc lên tại Công ty TNHH Kwong Lung-Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) làm mọi người xung quanh vô cùng hoảng loạn.

Một lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết đám cháy xuất phát từ tầng trệt của xưởng may bên trong công ty. Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã huy động 6 xe cứu hỏa và 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Khoảng 30 phút sau đám cháy được khống chế.

Được biết, trước khi xảy ra cháy, có một số thợ hàn làm việc tại nhà xưởng. Hiện cơ quan chức năng mời những người này về làm việc.

Khói bốc lên từ nhà xưởng của công ty may vào sáng nay.

Ghi nhận tại thời điểm 10 giờ 30 phút cùng ngày, khói vẫn còn bốc lên từ bên trong công ty. Lực lượng CSGT cũng đã có mặt điều tiết giao thông trên quốc lộ 91.

Trước đó, vào sáng 23-3, đám cháy bùng phát dữ dội tại công ty may này. Sau nhiều ngày cháy đi cháy lại, sau đó, Cần Thơ phải nhờ chi viện từ lực lượng PCCC TP HCM và các tỉnh lân cận tham gia chữa cháy. Đến tối 26-3, đám cháy được khống chế thì đến sáng nay bùng phát trở lại.

Ngày 10-4, lãnh đạo công ty may đã có văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ hỗ trợ một số điều kiện để công ty hoạt động trở lại. Chiều 11-4, UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp giải quyết yêu cầu của công ty. Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam hứa sẽ nhận 153 lao động của công ty bị nghỉ việc do vụ cháy. Những công nhân có quê quán ở địa phương nào sẽ được nhà máy của tập đoàn nơi đó tiếp nhận. Bên cạnh đó, Cục Hải quan, Cục Thuế cũng xem xét giải quyết hoàn thuế cho công ty.

Về yêu cầu của công ty cho rằng đang bị lực lượng Cảnh sát PCCC làm khó không cho công ty bố trí lao động về kho ở nhà máy 2 để kịp sản xuất, Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho rằng: “Ngày 29-3, sở cùng Cục Cảnh sát PCCC, Bộ Công an có kiểm tra phân xưởng 2. Đoàn yêu cầu lãnh đạo công ty nhanh chóng khắc phục 10 kiến nghị của đoàn về công tác PCCC mới được hoạt động. Ngoài ra, hệ thống điện chưa an toàn, hệ thống nước không có... Do đó, chúng tôi không đồng ý là có lý do".

