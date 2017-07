Theo kết quả phân tích, mẫu nước thải thu được tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt - Tây Đô (phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) có lượng Coliforn vượt từ 700-800 lần so với chuẩn cho phép.

Ngày 27-7, Phòng cảnh sát Môi trường (PC49) - Công an TP Cần Thơ đã nhận được mẫu phân tích nước thải thu được tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt - Tây Đô. Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất hóa chất cơ bản.

Theo kết quả phân tích của Trung tâm tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở KHCN thì 2 mẫu nước thải thu được có lượng Coliforn vượt từ 700-800 lần so với chuẩn cho phép.

Hiện PC49 đang cũng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thu mẫu nước thải từ đường ống xả thải của công Huy Việt (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, tối 12-7, PC49 phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (C49) - Bộ Công an kiểm tra đã bắt quả tang Tô Hữu Chuộn (nhân viên Công ty Huy Việt - Tây Đô) đang sử dụng máy bơm bơm nước thải từ hồ chứa của công ty xuống ghe (tải trọng 145 tấn). Nước thải sau đó sẽ được vận chuyển đi đổ qua bồn xả thải của công ty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước mơ (thuộc ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Theo ghi nhận, nước thải trên có màu đỏ, mùi hôi đặc trưng của mật đường và có nhiệt độ cao. Ngoài ra, qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện toàn bộ nước giải nhiệt của công ty Huy Việt - Tây Đô được thải trực tiếp ra sông Hậu thông qua đường ống thoát nước mưa.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác lại phát hiện các công nhân của công ty Vườn Thực Nghiệm Ước mơ đang xả nước thải không qua xử lý ra sông Hậu.

Ngài ra lực lượng chức năng còn phát hiện công ty lắp đặt đường ống xả đặt nằm dưới mặt nước khoảng 3,5 m. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước từ ống xã này về kiểm tra phân tích.

Được biết, từ năm 2010 đến nay Công ty TNHH sản xuất thương mại Huy Việt - Tây Đô đã 5 lần bị xử phạt hành chính về hành vi xả nước thải không qua xử lý trực tiếp ra sông Hậu.