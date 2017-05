Một người lao động hỏi: "Em và một số người lao động đã được ký hợp đồng lao động dài hạn nhưng đột nhiên giám đốc báo không có nhu cầu sử dụng nên cho những lao động này nghỉ. Vậy công ty sẽ phải bồi thường cho em thế nào?".

Luật sư tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn”

Như vậy, trong trường hợp này, công ty chấm dứt hợp đồng với bạn là do không có nhu cầu sử dụng lao động. Lý do này không thuộc một trong các trường hợp mà người sử dụng lao động được phép chấm dứt Hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012. Do đó, đây là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Thứ hai, về việc bồi thường khi công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Do bạn không có nhu cầu quay lại làm việc tại công ty nên công ty bồi thường cho bạn với mức được quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

– Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày mà bạn không được làm việc.

– Bồi thường ít nhất 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (lương theo hợp đồng lao động bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác).

– Chi trả trợ cấp thôi việc.

– Hợp đồng của bạn là loại hợp đồng không xác định thời hạn, vì vậy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, công ty phải báo trước ít nhất là 45 ngày làm việc theo Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012. Nếu công ty không báo trước cho bạn thì công ty phải bồi thường tiền lương tương ứng với thời gian không báo trước cho bạn.

H.Dương (Theo Công ty Luật Minh Khuê)