Không chỉ có những món canh ngon mà lại tốt cho sức khỏe trong mùa hè này, vậy các bạn đã có trong tay bao nhiêu công thức nấu các món canh bổ dưỡng chưa? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Công thức nấu canh chua nam bộ ngon bổ dưỡng cho ngày hè

Để giúp các bạn có được những bí kíp nấu những món canh ngon cho mùa hè này, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách nấu món canh chua nam bộ ngon, bổ dưỡng dưới đây nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu:

700 gr cá 1 củ hành khô, băm nhỏ

2 quả cà chua, thái miếng cau

100 g giá đỗ

1/4 quả dứa

2 cây dọc mùng

1, 2 quả ớt đỏ cay

100 gr đậu bắp

Nước me

Nước mắm

Đường

Hành chiên

Ngò gai

Ngổ

Hướng dẫn các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cá

+ Cá bạn bóc mang, rửa sạch với muối cho sạch

+ Sau đó, cắt khúc vừa ăn hoặc cắt làm đôi rồi để cho ráo nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

+ Dọc mùng: Bạn tước vỏ, thái lát mỏng, bóp sạch với chút muối cho hết ngứa.

+ Cà chua: bạn thái hình múi cau

+ Dứa thái lát chéo.

+ Đậu bắp: cắt bỏ cuống, thái lát vừa ăn.

Bước 3: Chế biến

+ Đầu tiên bạn phi thơm hành tím với chút dầu ăn, đổ cà chua vào xào cho chín và nêm thêm một chút mắm.

+ Sau đó bạn chế nước sôi ngập mặt cà chua và nêm nếm gia vị, đường cho vừa khẩu vị.

+ Bạn vắt me cho ra bát, chế nước dùng cá vào khuấy cho me tan hết rồi đổ từ từ nước me vào cá. Lưu ý nhớ gạn lại hạt bỏ đi.

+ Trút dứa vào nồi để cho dứa chín sẽ thơm nước dùng và tiết ra chất làm ngọt nước. Sau đó cho cá vào.

+ Khi cá chín bạn vớt ra để riêng. Cho dọc mùng, đậu bắp vào nấu khoảng 3 phút cho mềm rồi cho giá đỗ vào.

+ Cuối cùng khi canh sôi lại thì bạn múc cá cho vào nồi, rắc hành ngổ thái nhỏ vào rồi tắt bếp là xong rồi.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn, chúc các bạn thành công!