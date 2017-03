Do phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo trong trận gặp Afghanistan, những cái tên của lò đào tạo HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... đang được đánh giá sẽ là cứu cánh của ĐT Việt Nam.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, tại vòng loại ASIAN Cup 2019, do Afghanistan không đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn nên LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định đội bóng của quốc gia này phải đá trên sân trung lập tại Tajikistan. Chính vì thế, thay vì được thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên như những trận đấu trước đây trong chuyến làm khách này thầy trò HLV Hữu Thắng buộc phải chơi bóng trên sân cỏ nhân tao mang tên Republican Central.

SVĐ Republican Central là sân thi đấu của ĐTQG Tajikistan và cũng là sân nhà của CLB Istiqlol Dushanbe thuộc giải VĐQG Tajikistan. Sân thiết kế hình lòng chảo quen thuộc và có sức chứa 24.000 chỗ ngồi. Đây cũng là địa điểm được AFC lựa chọn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2017 cho CLB của chủ nhà.

Xuân trường quen với việc xử lý bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo

Trước khi bước vào trận đấu với Afghanistan vào tối ngày 28/3 tới đây, trao đổi với báo chí trong nước, nhiều lần HLV Hữu Thắng và các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ sự lo lắng khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Theo vị chiến lược gia người xứ Nghệ, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ là một bất lợi cho các thành viên của ĐT Việt Nam bởi trong nước hiếm khi các cầu thủ được tập luyện và thi đấu một trận đấu chính thức trên mặt sân nhân tạo.

Tuy nhiên, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trong trận đấu với Afghanistan không phải là một rào cản lớn với Công Phượng cùng các đồng đội trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG là Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, A Hoàng.

Trao đổi với báo chí mới đây, trưởng đoàn của CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết từ nhỏ những cầu thủ của HAGL đã được tập luyện trên sân cỏ nhân tạo: “Do thời tiết của Gia Lai có những khoảng thời gian mưa dầm nên ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sân cỏ tự nhiên. Chính vì thế, trong khuôn viên đội bóng chúng tôi đã xây dựng sân cỏ nhân tạo có mái che để đảm bảo các cầu thủ có thể tập luyện trong mọi điều kiện thời tiết. Trên thực tế, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay Hồng Duy đã được tập luyện trên sân cỏ nhân tạo từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy, các em sẽ không gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trong cuộc đối đầu với Afghanistan vào ngày 28/3 tới đây”.

Cũng theo ông Tấn Anh, ngoài nhóm cầu thủ của HAGL thì những cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đôi chút khó khăn khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Lý do bởi các cầu thủ cần phải có thời gian để làm quen và thích nghi với những kỹ năng xử lý bóng trên sân cỏ nhân tạo.

Với những tiết lộ này, giới chuyên môn và fan hâm mộ trong nước đánh giá rất có thể Công Phượng cùng nhóm cầu thủ của HAGL sẽ là cứu cánh của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới đây.

Trận đấu giữa đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21h00 thứ Ba, ngày 28/3/2017 và được Truyền hình K+ trực tiếp trên kênh K+PC thuộc hệ thống truyền hình số vệ tinh K+ và ứng dụng xem truyền hình trực tuyến myK+.

Dũng Phương