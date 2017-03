Các nạn nhân đều bị phỏng sâu, do nước kim loại nóng. Các nạn nhân này đều bị phỏng ở mặt, ngực và tay chân. Mức độ phỏng từ 6% đến 43%...

"Nước nóng chảy của kim loại gây ra các tổn thương sâu ở da do nhiệt độ nóng chảy dao động từ 500 đến 700 độ C. Do đó, thời gian điều trị sẽ lâu hơn các vết phỏng do xăng hay nước sâu. Đồng thời, các di chứng để lại cũng sẽ nặng hơn".

Đó là chia sẻ của bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy TP.HCM.

Liên quan đến những nạn nhân trong vụ nổ lò nung nhôm tại tỉnh Bình Dương, 6 trong số 8 nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các nạn nhân đều bị phỏng sâu, do nước kim loại nóng. Các nạn nhân này đều bị phỏng ở mặt, ngực và tay chân. Mức độ phỏng từ 6% đến 43%.

Một số nạn nhân bị tổn thương ở mặt sẽ để lại di chứng rất khó phục hồi. Ảnh: Kim Phát.

Trong đó, nạn nhân Võ Văn Phố (23 tuổi), phỏng nước kim loại 66%, trong đó 14% độ sâu toàn thân. Tỷ lệ này kết hợp với độ tuổi của nạn nhân thì đây là tình trạng rất nặng. Chưa có tiên lượng cho trường hợp này. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt

Phỏng khá nặng là bệnh nhân Bùi Quang Việt (26 tuổi), phỏng 43%, trong đó 14% độ sâu toàn thân.

BS Hiệp nói thêm, ngoài tình trạng bệnh nhân Phố bị phỏng rất nặng, các nạn nhân còn lại thì tình hình ổn định hơn.

Các nạn nhân đang điều trị tại Chợ Rẫy.

Nạn nhân Võ Văn Phố bị phỏng sâu rất nặng.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết, nước nóng chảy của kim loại gây ra các tổn thương sâu ở da do nhiệt độ nóng chảy dao động từ 500 đến 700 độ C. Do đó, thời gian điều trị sẽ lâu hơn và khó khăn hơn các vết phỏng do xăng hay nước sâu. Đồng thời, các di chứng để lại cũng sẽ nặng hơn.

Đáng lưu ý là, một số nạn nhân bị tổn thương ở mặt sẽ để lại di chứng rất khó phục hồi. Khi bị phỏng sâu, các nạn nhân sẽ rất đau đớn.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: NĐ.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo cách sơ cứu cho nạn nhân khi bị phỏng: Sau khi loại bỏ các tác nhân gây cháy ra khỏi cơ thể nạn nhân thì có thể phun nước ở nhiệt độ từ 20 – 25 độ C để giảm nhiệt, không làm vết phỏng sâu thêm. Sau đó dùng băng gạc sạch băng lại và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo các công nhân, rạng sáng 14-3, khi họ đang làm việc tại khâu nấu kẽm trong công ty thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo kẽm ra xung quanh.

