Vào tháng 2, FPT Software đã khai trương Làng phần mềm F-Ville 2 với diện tích sàn làm việc lên tới 28.000m2, đáp ứng 3.000 chỗ làm. (Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi khai trương F-Ville 2. Nguồn: Vietnam+)

Trong thông báo phát đi chiều 20/4, Tập đoàn FPT cho hay, kết thúc quý 1, đơn vị này ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của FPT tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 643 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 19% so với quý 1/2016, đạt tương ứng 413 tỷ đồng và 899 đồng.

Đáng chú ý, hai lĩnh vực công nghệ và viễn thông đóng góp 74% tổng lợi nhuận của FPT. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ và viễn thông FPT tăng lần lượt là 38% và 18% so với cùng kỳ 2016.

(Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận của FPT trong quý 1)

Khối phân phối - bán lẻ của FPT hoàn thành tương ứng 107% và 104% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 1. Cùng lúc, thị trường nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT khi đóng góp tỷ trọng 31% tổng lợi nhuận tập đoàn.

Kết thúc quý 1, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.420 tỷ đồng doanh thu, tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ./.