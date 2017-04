Bên cạnh đó, hot girl lên xe hoa, 9X nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ 8 trường danh tiếng của Mỹ, người vợ "trừng trị" chồng say xỉn cũng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Will cho rằng yêu Quỳnh Anh Shyn là sai lầm . Câu nói này nhanh chóng khiến dân mạng "dậy sóng". Nhiều người nhận định nam ca sĩ không nên nói như vậy về tình cũ. Năm 2015, mối tình với Will sau khi chia tay B Trần của Quỳnh Anh Shyn từng gây chú ý. Cuối năm 2016, mạng xã hội xuất hiện thông tin đôi trẻ "đường ai nấy đi". Ảnh: FBNV.

Sau hơn một năm hẹn hò, ngày 2/4, hot girl Tú Linh chính thức nên duyên vợ chồng với bạn trai Hoàng Long (29 tuổi, Hà Nội). Tối cùng ngày, tiệc cưới của Tú Linh và chú rể Hoàng Long diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: Việt Hùng.

Nguyễn Thị Sao Ly sẽ bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại ĐH Johns Hopkins (Mỹ) vào tháng 8 này sau khi vượt qua 5.500 ứng viên để nhận học bổng trị giá 9,3 tỷ đồng. 9X nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ 8 trường danh tiếng của Mỹ. Đó là MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University. Ảnh: FBNV.

Chứng kiến chồng thường xuyên say xỉn, n gười vợ quyết định "trừng trị" bằng cách tô son môi , vẽ chằng chịt lên mặt và chụp ảnh đăng Facebook. Loạt ảnh "bôi xấu chồng" của bà vợ trẻ đăng trên diễn đàn hơn 200.000 thành viên trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh chụp màn hình.

Trên nền nhạc Bống bống bang bang , các học viên trường Cảnh sát Nhân dân đã biểu diễn hết mình, khiến người xem thích thú. Clip Bống bống bang bang phiên bản chiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân gây chú ý tại nhiều diễn đàn, với 60.000 like (thích) và gần 5.000 chia sẻ. Ảnh: Duy Nam.

Sáng 31/3, gần 2.000 học sinh, cựu nữ sinh trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) hội ngộ kỷ niệm 100 năm truyền thống và 60 năm thành lập trường. Các bạn trẻ nhí nhảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của tuổi học trò. Ảnh: Hải An.

Ly Mởi Lao Ly (19 tuổi) là sinh viên Học viện An ninh Nhân dân . Cô được nhiều chàng trai mến mộ nhờ có gương mặt xinh đẹp, thành tích học tập tốt. 9X vừa tham gia cuộc thi Hoa khôi sân cỏ của Học viện An ninh Nhân dân và xuất sắc lọt vào chung kết. Ảnh: FBNV.

Sau những bình luận chê trách lực lượng phòng cháy chữa cháy như "chậm trễ", "phun nước nhỏ giọt", chàng lính cứu hỏa tên N.H. (25 tuổi, công tác tại Hà Nội) tâm sự về nghề nghiệp của mình. Bài đăng của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm với hơn 3.700 like (thích), cùng 1.000 bình luận sau 2 tiếng chia sẻ trên mạng. Ảnh: Hải An.

Ở tuổi 27, chủ nhân dòng tâm sự buồn tại diễn đàn ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) không dám nghĩ đến việc lập gia đình, sau mối tình 10 năm không trọn vẹn. Bài đăng gây chú ý tại fanpage Neu Confessions. Trong 10 năm bên nhau, nữ chính cùng bạn trai đã vượt qua bao thăng trầm, biến cố, cùng dành dụm, vun vén cho tương lai. Song họ không thể nên duyên vợ chồng bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Ảnh chụp màn hình.

Clip ghi lại cảnh cháu gái dùng phần mềm có hiệu ứng dễ thương, tạo dáng cùng bà ngoại hiện thu hút sự chú ý trên mạng. Chủ nhân đoạn video thu hút 376.000 lượt xem, 9.000 like (thích) là Cao Việt Anh , 19 tuổi, quê Nghệ An. Hiện cô học ở TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: FBNV.

Kiều Trang