Do lo ngại một lượng lớn công dân Romania và Bulgaria tìm cách vào Anh trước thời điểm "xứ sở sương mù" kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon, chính thức tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết sẽ công bố quyết định chấm dứt quyền tự do đến Anh tìm việc và định cư của công dân EU.

Tờ "Telegraph" (Điện tín) số ra ngày 27/2 cho biết Thủ tướng May dự kiến sẽ công bố quy định những công dân EU đến Anh sau thời điểm ngày 15/3/2017 sẽ không được hưởng quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh như hiện nay nữa. Tuy nhiên, theo kế hoạch của bà May, khoảng 3,6 triệu người EU hiện đang ở Anh và những người đến Anh trước ngày 15/3 sẽ vẫn được hưởng quy chế sống và làm việc vĩnh viễn tại Anh. Thủ tướng Anh Theresa May tại London ngày 22/2. Ảnh: EPA/TTXVN EU cho rằng việc đưa ra thời hạn chốt thay đổi quy định đối với công dân EU của Anh phải là ngày nước Anh chính thức rời khỏi EU. Theo tờ "Independent" (Độc lập) cùng ngày, không rõ liệu quy định mới này của Anh có vi phạm quy định tự do làm việc và sinh sống đối với công dân các nước trong EU hay không. Trong khi đó, một nguồn tin khác của chính phủ tỏ ra lo ngại Ủy ban châu Âu (EC) có thể sẽ gây áp lực buộc Chính phủ Anh phải bảo vệ quyền lợi mà các công dân EU hiện nay đang có cho đến khi nước này chính thức rời khỏi EU. Chính phủ Anh lo ngại nếu đợi đến khi Anh kết thúc đàm phán và chính thức rời khỏi EU, có khả năng "1/2 dân số Romania và Bulgaria" sẽ đến Anh trong khoảng thời gian này. Hiện Anh có khoảng 1,2 triệu công dân của mình đang sinh sống tại các nước thuộc EU, và những người này cũng sẽ được hưởng quốc tịch EU. Trong khi đó, giới chủ doanh nghiệp Anh đang lo ngại nguy cơ khó có thể tìm đủ nhân viên cho doanh nghiệp của mình trong bối cảnh xảy ra kịch bản "Brexit" cứng, đặc biệt nếu như các công dân EU bị yêu cầu rời khỏi Anh sau Brexit. Hiện Nghị viện châu Âu đã ra tuyên bố điều tra về cách "đối xử" của Anh với các công dân EU đang sinh sống tại nước này trong bối cảnh có một số báo cáo cho rằng Anh đã dựng lên "bức tường thủ tục rườm rà" đối với các công dân EU khi những người này đang cố gắng hoàn tất thủ tục pháp lý của mình để được quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh. TTXVN/Tin Tức