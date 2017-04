Khẩu súng cao su trong tay của Phó trưởng công an xã bất ngờ phát nổ trong khi bắt một vụ đánh bạc, khiến 1 người bị thương phải đi cấp cứu.

Súng bắn đạn cao su (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào tối 21/4, Ban Công an xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một vụ đánh bạc đang được tổ chức diễn ra tại xóm Hoàng Trù, tổ công an xã triển khai bắt giữ.

Thời điểm lực lượng Công an xã ập đến nhà ông Lê Phương (xóm Hoàng Trù) phát hiện 7 người đang có mặt tại chiếu bạc. Trong quá trình bắt giữ, ông Trần Văn Sở, Phó trưởng Công an xã Kim Liên có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su, khẩu súng bất ngờ phát nổ khiến viên đạn trúng vào lòng bàn tay của anh Trần Văn Tân (SN 1981) khiến người này bị thương và phải đi trạm y tế xã cấp cứu. Sau đó, được chuyển xuống bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị.

Theo ông Trần Lê Chương, Chủ tịch xã Kim Liên, xã đã báo cáo với Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện xã chỉ đạo Ban Công an xã tập trung điều trị sức khỏe cho anh Tân ổn định và sau đó sẽ tiếp tục làm rõ xử lý sau. Công an huyện Nam Đàn xác nhận có sự việc trên, đã yêu cầu phía xã báo cáo bằng văn bản lên huyện để có căn cứ xử lý.

