Chiều tối 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã phối hợp cùng Viện khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ cháy lớn tại căn nhà thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến gia đình anh Hồ Hồng Diệp (SN 1978, ngụ Vĩnh Long) tử vong. Vụ cháy 4 người trong gia đình tử vong: Đêm định mệnh sau sinh nhật con trai 4 người cùng gia đình tử vong bí ẩn trong vụ cháy nhà lúc nửa đêm

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, khoảng 1h ngày 26-2, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại hộ gia đình tại địa chỉ trên.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã khẩn trương điều 1 xe chỉ huy, 3 xe cứu hỏa chuyên dụng đến hiện trường, dưới sự chỉ huy của Đại úy Lễ Hữu Tài, Phó trưởng phòng CSPCCC số 1.

Diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 80m2 (4mx20m), chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình. Khi Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phá cửa vào trong thì phát hiện 4 thi thể đều là người trong 1 gia đình nằm ở các vị trí khác nhau và đã cháy đen.

Hiện trường vụ cháy

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết: “Do vụ cháy được người dân phát hiện muộn. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường thì đám cháy bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận dùng vòi tiếp nước để dập tắt lửa. Khoảng 7 phút sau thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhận định ban đầu, vụ cháy do chập điện. Tuy diện tích cháy không lớn nhưng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc chiều 26-2

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Dựt, kết cấu của căn nhà là nhà cấp 4 có gác lửng bên trong và nhà hai cửa được thiết kế chắc chắn.

Tuy nhiên, khi cháy hai cửa được khóa chặt chính nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Đối với các vụ cháy đã từng xảy ra, chúng tôi thấy rằng đã có một vài vụ cháy ki ốt hoặc cháy nhà trọ mà không có lối thoát hiểm phía sau.

Thời gian qua, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân về chú trọng lối thoát hiểm. Phải thống nhất thành viên trong gia đình việc sử dụng chìa khóa để khi có tình huống đột xuất mọi người có thể mở cửa. Bên cạnh đó, cần trang bị bình chữa cháy mini để dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Gần đây, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương thường xuyên nhắc nhở hộ gia đình thận trọng khi xây dựng gác lửng; đồng thời khuyên cáo khi cháy phải làm thế nào để thoát hiểm an toàn trong thời gian nhanh nhất. Hạn chế tác hại do khói gây ra dó đám cháy.

“Có hạn chế khói thì khả năng thoát hiểm sẽ thành công cao. Thông thường các nạn nhân chết không phải do sức nóng của lửa mà do khói từ đám cháy gây ngạt. Trong vụ cháy này, các nạn nhân đã bị ngạt khói trước. Qua kiểm tra hiện trường, nhiều khả năng do nạn nhân ngủ sâu. Do vậy, khi cháy khói bao phủ dày đặc, nạn nhân không có biểu hiện phản kháng”, Đại tá Nguyễn Văn Dựt nhận định.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ cháy do chập điện.

Gia đình anh Hồ Hồng Diệp sống vui vẻ với bà con lối xóm và chưa từng xảy ra mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh ruột của anh Diệp ở nhà sát bên cạnh nghe tiếng nổ của máy tôn và ngửi thấy mùi khét, nên đã chạy ra ngoài hô hoán mọi người xung quanh kiểm tra.

Mọi người hoảng hốt phát hiện phía trong nhà của anh Diệp đang bốc cháy dữ dội. Lúc này, người đàn ông này cùng người dân báo cơ quan Công an và phá cửa để cứu người nhưng bất thành. Khi lực lượng Công an chữa cháy xong thì phát hiện 4 nạn nhân tử vong ở nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà.

C.Bình –D.Anh