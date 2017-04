Ngày 3/4, tại cuộc đối thoại với các hộ dân sống cạnh Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, ông Trần Phong, Cục trưởng Cục môi trường miền Nam thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm đã phát sinh một số ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Về mùi hôi, qua kiểm tra giám sát bước đầu xác định, mùi hôi phát sinh là do trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung có phát sinh mùi hôi tại bể hiếu khí, ống thải khí biogas từ bể yếm khí, bể chứa bùn máy ép bùn và kho chứa bùn.

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Khi xác định được vị trí phát sinh mùi hôi, công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi. Cụ thể, công ty đã lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể chừa bùn và thiết bị phun sương khử mùi tại khu vực ép bùn để xử lý mùi hôi và đang lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể hiếu khí và các biện pháp tổng hợp khác. Công ty đã có cam kết tiến độ kiểm soát để chấm dứt mùi hôi trước ngày 5/5/2017.

Về bụi, tại thời điểm giám sát không có hiện tượng bụi than phát tán, tuy nhiên tại kho chứa than nhiên liệu và khu đất trống sau kho than có khả năng phát tán bụi khi gió lớn. Ngày 3/4/2017 công ty tiến hành lắp đặt bao lưới chống bụi quanh kho than và trồng cây tại vị trí đất trống sau kho than (dự kiến ngày 17/4/2017 hoàn thành).

Nhà máy nhiệt điện có phát sinh tiếng ồn do vận hành máy móc, thiết bị và tháp làm mát. Công ty đã lắp đặt hệ thống cách âm giảm thanh khu vực nhà máy nhiệt điện, ngoài ra công ty cam kết sẽ lắp đặt thêm tấm cách âm tại tháp làm mát để tăng hiệu suất giảm tiếng ồn (dự kiến ngày 13/4/2017 hoàn thành). Cùng với đó, nhà máy nhiệt điện định kỳ bảo trì máy móc có phát sinh tiếng ồn, công ty sẽ thông báo lịch trình bảo trì máy móc nhà máy nhiệt điện đến người dân được biết và không bị bất ngờ bởi tiếng ồn.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, nếu nhân dân có phản ánh về môi trường đối với dự án thì liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm (số điện thoại 0919.065.356) và bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (số điện thoại 0975.003.975).

Ngày 3/4, nhiều người dân sống cạnh Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, tại khu vực ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong hai ngày (từ ngày 2-3/4), tình trạng hôi thối đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tiếng ồn và bụi than vẫn còn khá lớn khi về đêm. Nhiều người dân vẫn mong muốn được di dời sang địa điểm khác để sinh sống, cũng như được cung cấp nước sạch để sử dụng, không phải sử dụng nước sông Mái Dầm như hiện nay.

Duy Ba - Hồng Thái (TTXVN)