Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa công bố kết luận điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháu Nguyễn Ngọc Ngân Kh. (lớp 3 tuổi, điểm trường Cổ Phục Nam, trường Mầm non Kim Lương, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn chiều và tử vong khi đi cấp cứu, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Kh. Cơ quan chức năng xác định cháu Kh. tử vong do bệnh lý và không có dấu hiệu tội phạm.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho thấy, cháu Kh. tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Mẫu phủ tạng chất chứa dạ dày của cháu Kh. gửi Cục Quân y - Viện Pháp y Quân đội giám định không phát hiện thấy chất độc. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra không phát hiện dấu vết thương tích do tác động ngoại lực và không có dấu vết nghi ngờ tác động ngạt cơ học.

Trước đó, khoảng 15h23, ngày 8/11/2016, cháu Nguyễn Ngọc Ngân Kh. được các cô cùng bố cháu đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong tình trạng chân tay co giật. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút cấp cứu, bác sĩ thông báo cháu Kh. đã tử vong./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN