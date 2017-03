Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa công bố kết luận giám định pháp y tử thi của cháu N.N.N.K.

Cháu N.N.N.K (lớp 3 tuổi, điểm trường Cổ Phục Nam, trường Mầm non Kim Lương, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn chiều và tử vong trong khi đi cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan khám nghiệm tử thi đã vào cuộc. Mới đây kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho thấy, cháu K. chết vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Trường mầm non Kim Lương (Hải Dương).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa công bố kết luận điều tra về nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non.

Cơ quan công an xác định cháu N.N.N.K tử vong do bệnh lý và không có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, theo kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho thấy, cháu K. chết vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Ngoài ra, mẫu phủ tạng chất chứa dạ dày của cháu K. gửi Cục Quân y- Viện Pháp y Quân đội giám định không phát hiện thấy chất độc. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra cũng không phát hiện dấu vết thương tích do tác động ngoại lực và dấu vết nghi ngờ tác động ngạt cơ học.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa tin, cháu N.N.N.K học lớp 3 tuổi, tại lớp có 18 học sinh do cô Hứa Thị Huyền và Đỗ Thị Oanh chủ nhiệm. Hôm xảy ra sự việc đáng tiếc là lúc các cô cho học sinh ăn bữa phụ buổi chiều là cháo ngao.

Sau đó, cô Đỗ Thị Oanh quản lý lớp còn cô Hứa Thị Huyền đi giặt khăn và vệ sinh cho học sinh. Đột nhiên thấy em N.N.N.K ngã ra nền nhà, chân tay co giật mạnh nên hai cô vội thông báo cho gia đình và đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N.N.N.K đã tử vong ngay sau đó.

Công Luân