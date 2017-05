Chiều 14/5, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi thử THPT quốc gia 2017. Đây sẽ là tài liệu tham khảo để thí sinh, phụ huynh biết được đề thi sẽ sử dụng trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới như thế nào, cách bố trí các câu hỏi khó dễ ra sao.

Đề thi minh họa theo dạng bài thi cũng sẽ giúp các Sở GD-ĐT các địa phương hình dung số lượng trang in của đề thi trong thực tế nhằm có phương án chuẩn bị cho việc sao in đề thi. Dự kiến, số lượng đề thi phải sao in năm nay sẽ tăng hơn so với các năm trước.

Đây là lần thứ 3 Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa. Tuy nhiên, các lần trước, đề thi được công bố theo các môn thi. Trong khi đó, năm nay, kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức theo 5 bài thi.

Đây dự kiến cũng là đề thi minh họa cuối cùng được công bố cho đến khi kỳ thi THPT diễn ra vào tháng 6 tới.

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TOÁN TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG NGA TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG NHẬT TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG PHÁP TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG TRUNG TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHXH-GDCD TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHXH- LỊCH SỬ TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM NGỮ VĂN TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TIẾNG ĐỨC TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHTN- HÓA HỌC TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHTN-SINH HỌC TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHTN- VẬT LÝ TẠI ĐÂY

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI THỬ NGHIỆM KHXH- ĐỊA LÝ TẠI ĐÂY

Nghiêm Huê