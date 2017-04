Mạng tin Fontanka của Nga vừa công bố bức ảnh về một người đàn ông trung niên có râu và đội một chiếc mũ đen, được cho là nghi can gây ra vụ nổ tàu điện ngầm tại St Petersburg.

Hình ảnh người đàn ông đội mũ đen được cho là nghi can gây ra vụ nổ. (Nguồn: Fontanka)

Reuters đưa tin, ngày 3/4, mạng tin Fontanka của Nga vừa công bố bức ảnh của một người mà mạng tin này cho là đang bị cảnh sát truy tìm sau vụ nổ tàu điện ngầm tại thành phố Saint Petersburg, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Bức ảnh mờ cho thấy một người đàn ông trung niên có râu và đội một chiếc mũ đen.

Fontanka cho rằng người đàn ông này đã vào nhà ga Petrogradskaya khoảng 20 phút trước khi vụ nổ xảy ra.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin cho biết các máy quay giám sát đã ghi được hình ảnh của nghi can gây ra vụ nổ.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chính quyền thành phố St Petersburg đã tuyên bố để tang 3 ngày các nạn nhân của vụ nổ.

Các cơ sở giáo dục ở đây cũng sẽ được chuyển sang chế độ đặc biệt, siết chặt các biện pháp kiểm tra an ninh tại cửa ra vào, rà soát lại hệ thống an ninh và các khu vực phụ cận.

Trong khi đó, an ninh đã được siết chặt tại thủ đô Moskva của Nga. Giám đốc Sở An ninh khu vực và chống tham nhũng thủ đô Vladimir Chernikov thông báo các biện pháp an ninh được siết chặt tại tất cả các nhà ga, sân bay, nơi công cộng tại Moskva sau vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở St Petersburg.

Ông Chernikov hy vọng mọi người dân thủ đô sẽ thông cảm với cơ quan chức năng về các biện pháp này, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân.

Vụ nổ xảy ra tại một toa tàu đang ở đoạn đường giữa 2 ga Quảng trường Sennaya và ga Học viện Công nghệ tại St Petersburg đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương, trong đó có một bé gái 15 tuổi.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, đến nay, hơn 1.200 người đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra vụ nổ./.