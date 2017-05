Năm nay, Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa thứ 8 chính thức diễn ra và Ban tổ chức và công bố top 20 thí sinh xuất sắc tại Top Model Online.

Khởi động cho một mùa mới, Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa thứ 8 - Vietnam’s Next Top Model All Stars đã tổ chức casting online cho cả 2 khu vực Bắc và Nam và đã thực sự thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê nghề người mẫu, cũng như tạo được tiếng vang lớn cho cộng đồng mạng.

Trung Hiếu- 1 trong những thí sinh nằm trong top 20 của Top Model Online năm nay

Trải qua 2 vòng thi căng go, dựa trên bình chọn của cộng đồng mạng và BTC, Top 20 của Top Model Online đã chính thức lộ diện.

Danh sách đầy đủ 20 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết Top Model Online 2017: Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh, Di Nhi, Lê Mỹ Duyên, Lương Hồng Thắm, Nguyễn Hiếu Hân, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Huỳnh Quyền Linh, Trần Thị Diễm Ngọc, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Hồng Anh, Huỳnh Thị Ngọc Niệm, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Thị Tuyền, Lương Ý Như, Lưu Phương Hà, Trang Nhung, Vũ Thị Bích, Vũ Thúy Quỳnh.

Được biết, Thí sinh chiến thắng Top Model Online sẽ được vào thẳng nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2017 và học bổng toàn phần của beU Academy.

Với thông điệp #Makeithappen – “Dám nghĩ, dám làm” dường như đã tạo nên một nguồn động lực cũng như sự tự tin dành cho top 20. Tại vòng chung kết Top Model Online, 20 thi sính đã trải qua 2 phần thi: catwalk và chụp hình Beauty, được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Với phần thi photoshoot, 20 thi sinh đã được “đàn chị” của mình là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 Mâu Thủy thị phạm và hướng dẫn tỉ mỉ.

Ngày 26/4, thành phẩm trong phần thi chụp Beauty với thông điệp #Makeithappen của top 20 Top Model Online đã chính thức công bố, và song song đó, các cổng bình chọn cũng đã chính thức mở ra cho đến ngày 5/5.

Hà Thu