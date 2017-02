Giải thưởng thiết kế báo chí thế giới năm nay sẽ được công bố vào ngày 21/4. Năm vị giám khảo hàng đầu thế giới đã lựa chọn ra 12 ứng viên cuối cùng từ 170 tác phẩm dự thi. Các trang báo được đánh giá từ bài viết, hiệu quả hình ảnh, việc sử dụng nguồn tin, ảnh minh họa, tiêu đề và “giọng nói” tới thiết kế tổng thể.

North State Journal, Raleigh, North Carolina, Mỹ

Tờ báo này khá tham vọng. Phông chữ đẹp được dùng cho măng-sét cũng như tên trang. Các bức ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng để phối hợp hài hòa. Các không gian dọc của trang được tân dụng tối đa. Màu sắc đa dạng khiến cho trang báo trở nên bắt mắt và phù hợp với thị hiếu người đọc.

Der Freitag, Berlin, Đức

Mọi bài viết đều được khai thác chuyên sâu. Ý tưởng bài trí khá sáng tạo. Bố cục tờ báo tốt, với những khoảnh khắc vui nhộn và bắt mắt. Mọi trang báo đều mang lại cảm giác thú vị và đáng nhận được sự chú ý. Tờ báo này mang một sắc thái riêng, một cá tính khiến người đọc tò mò. Thiết kế của tờ báo vẫn hơi bị hạn chế nhưng vẫn mang lại được sự bất ngờ.

Politico Europe, Brussels, Bỉ

Tờ báo đơn giản nhưng lại mang lại một khí thế lớn. Các vấn đề nêu lên đều rất lớn và căng thẳng nhưng cách thiết kế lại khá nhẹ nhàng, lưu loát. Hình ảnh được giới thiệu một cách mạnh mẽ, phông chữ đẹp giúp chúng trở nên nổi bật và bắt mắt ngay khi liếc qua. Những hình ảnh đính kèm và những tranh minh họa đều đáng được khen ngợi.

WeMedia01, Hong Kong

Thiết kế cực đẹp nhưng thông tin cũng cực kỳ dày. Cá tính của tờ báo rất rõ ràng. Việc tờ báo được thiết kế trên một kích cỡ khác biệt mang lại một trải nghiệm mới và nâng cao chất lượng. Hình ảnh, đồ họa và tranh minh họa đều được phối hợp một cách bài bản, ăn ý, rất có ý đồ. Tờ báo mang lại một cảm giác phá cách mà không vượt ngưỡng ranh giới.

Público, Lisbon, Bồ Đào Nha

Trang nhã mà đầy năng lượng. Các trang báo đều được bài trí một cách cân bằng. Kể cả những đồ họa đơn giản nhất cũng được thiết kế một cách tỉ mỉ, màu sắc nổi bật. Họ quan tâm tới mức độ quan trọng giữa các thông tin. Phông chữ đẹp và cách phối màu thật sự đáng phục.

Het Parool, Amsterdam, Hà Lan

Sáng tạo với nhiều hình ảnh minh họa khá mạnh. Tờ báo sử dụng rất nhiều kỹ thuật của tạp chí và chọn lọc chúng cẩn thận trước khi áp dụng vào mặt báo. Trang báo mạnh mẽ nhưng không áp đảo người đọc. Họ mang lại một cá tính riêng khiến người đọc bị thu hút.

The Villages Daily Sun, The Villages, Florida, Mỹ

Một tờ báo khá vui nhộn, hiểu rõ đối tượng độc giả của mình. Họ tận dụng trang báo một cách tối đa. Thiết kế của tờ báo luôn thu hút được ánh mắt và sự quan tâm của độc giả. Họ có thể đề cập tới một vấn đề nghiêm trọng nhưng cách viết lại khá nhẹ nhàng và dễ đọc.

Politiken, Copenhagen, Đan Mạch

Mạnh mẽ, cá tính và gây xúc động mạnh. Việc họ sử dụng những hình ảnh lớn khiến trang báo trở nên cực kỳ đặc biệt. Thiết kế cực kỳ bắt mắt và cực kỳ sáng tạo, khiến cho những thông tin được nổi bật một cách tự nhiên nhất.

The Guardian, London, Anh

Mang một màu sắc riêng nhưng họ cũng biết cách thay đổi khi cần thiết. Họ hiểu rõ cách sử dụng và phối màu. Cách sử dụng format cực kỳ khôn khéo khiến thiết kế rất gây chú ý.

The Washington Post, Washington D.C., Mỹ

Một trong năm tờ báo hàng đầu nước Mỹ. Cách họ sử dụng những hình ảnh biếm họa làm hình minh họa là rất xuất sắc. Thông tin hình ảnh được đăng tải một cách nhẹ nhàng nhất. Rất nhiều sự tự tin được thể hiện trong cách sử dụng hình ảnh. Người đọc sẽ cảm nhận được chất lượng, truyền tải nhiều thông tin nhưng không bị ép buộc đối với độc giả.

Die Zeit, Hamburg, Đức

Thông minh và vui nhộn. Họ có thể phá vỡ quy luật và đi theo lối thiết kế riêng của mình. Hình ảnh được sử dụng một cách cực kỳ xuất sắc, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

The New York Times, New York, Mỹ

Điển hình của báo chí thế giới. Với những thiết kế cổ điển, họ biết cách đặt tít và đưa hình ảnh sao cho bài viết trở nên nổi bật nhất. Một tập thông tin chất lượng, họ là những “phù thủy” trong việc sử dụng hình ảnh và công cụ biên tập. Những bức hình của họ không hề giống với bất kỳ một tờ báo nào khác. Khi họ xuất hiện, họ là độc nhất. Không phải ở trang bìa, những trang nội dung của họ mới là điểm nhấn của tờ báo.

Giải thưởng thiết kế báo chí thế giới được chức thường niên bởi tổ chức thiết kế báo chí (SND), một tổ chức quốc tế hội tụ những người thiết kế báo chí, các ấn phẩm báo in, báo điện tử cùng các sản phẩm khác, giải thưởng lần này là nơi quy tụ các tờ báo và tạp chí từ nhiều nơi ctreen thế giới và tôn vinh những người làm thiết kế cho các tờ báo. Được tổ chức từ năm 1979, tới nay giải thưởng thiết kế quốc tế của báo giới luôn nhận được sự quan tâm của nhiều tờ báo, dù lớn dù nhỏ, tới từ nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại thành phố St. Petersburg ở bang Florida, Mỹ và được coi là năm của những tờ báo nhỏ.

Hoàng Việt (Theo SND)