Báo Gia Đình Việt Nam đã đưa tin, chỉ vì bán phá giá thịt lợn, một cô gái đã bị hai người ở chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) hắt xô dầu luyn trộn nước thải lên người và phản thịt.

Theo một số người dân cho biết, người phụ nữ bị tạt dầu luyn vào sạp hàng tên Xuyến (ở Kiến Thụy). Do giá lợn quá thấp, chị Xuyến đã mổ lợn của nhà đem ra chợ Lương Văn Can bán. Việc người phụ nữ này bán thịt lợn trong chợ đã tạo cạnh tranh về giá với một số chủ sạp thịt lợn dẫn tới hành vi "bẩn" nói trên.

Câu chuyện về người bán thịt lợn bị hất chất thải bẩn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 9h sáng 11/5, khi chị Xuyến mang thịt lợn bày bán ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thì bất ngờ bị hắt cả xô dầu luyn trộn phân lợn và nước cống lên người cùng toàn bộ số thịt.

Một số tiểu thương chứng kiến sự việc cho biết, chị Xuyến bán thịt với giá 45.000-50.000 đồng/kg trong khi mẹ con người phụ nữ kia bán giá 70.000-80.000 đồng/kg. Cho rằng chị Xuyến phá giá, mẹ con người phụ nữ đã "ra tay trừng trị đối thủ".

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Máy Tơ cho biết sau khi nhận được tin báo công an phường đã nhanh chóng tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ngô Quyền điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin từ ANTT, phía Công an đã xác định được danh tính những người gây nên sự việc trên.

