Công an xã ở Cà Mau đã xin lỗi 4 người dân trong vụ đánh bài ăn thịt gà gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Ngày 1/3, ông Huỳnh Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết xã đã họp dân để công an xã này nhìn nhận khuyết điểm trong vụ bắt 4 người đánh bài ăn thịt gà về trụ sở.

“Chúng tôi rút kinh nghiệm trong việc này vì trước đó không kịp thời chỉ đạo xử lý hợp tình hợp lý. Tới đây xã sẽ họp kiểm điểm anh em công an”, ông Nghiệp nói và cho biết hơn 1 triệu đồng tiền tạm giữ của 2 người và 4 triệu “dự nộp” mà công an xã thu của dân cũng được trả lại.

Hai trong 4 người đánh bài ăn thịt gà bị công an bắt về trụ sở

Trước đó, ngày 12/2, ông Lâm Văn Bạn (76 tuổi) đến nhà bà Lê Thị Huê (66 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức) để trả tiền mua rượu uống trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.Tại đây, ông Bạn gặp ông Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi) uống cà phê nên rủ nhậu.

Bà Huê nhiệt tình gợi ý làm thịt gà đãi khách nhậu. 3 người khách ngại chuyện được bà Huê tặng “mồi” nhậu nên rủ bà Huê đánh bài, ai thua 3 và 4 sẽ hùn tiền trả con gà trị giá 150.000 đồng.

Khi 4 người đang chơi bài thì công an xã đến mời về trụ sở. Trước khi đi, công an viên thu trong túi ông Bạn trên 300.000 đồng. Ra đến trụ sở công an xã, bà Huê móc ra trong túi quần 700.000 đồng cũng bị tịch thu.

Ngoài ra, 4 người này bị bắt nộp phạt 1 triệu đồng/người nhưng công an xã không ra biên lai.

Theo ông, Hồ Trọng Hiểu - Trưởng công an xã Tân Đức, tuy số tiền mua con gà để làm mồi nhậu chỉ 150.000 đồng nhưng hành vi đánh bạc đã rõ.

Cũng theo ông Hiểu số tiền 1 triệu đồng của mỗi người là tiền "dự nộp". Khi nào trao quyết định xử phạt thì ông sẽ ra biên lai thu tiền.

Sau đó ông Hiểu ra quyết định xử phạt 4 người, mỗi người 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo huyện Đầm Dơi vào cuộc phúc tra vụ việc.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, hủy bỏ các quyết định xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà này là hợp lý.

"Trước đó, tôi chỉ đạo công an huyện phối hợp kiểm tra lại quy trình xử lý vụ việc thật nghiêm túc và đúng quy định pháp luật. Khi đã đúng rồi thì nên có xử lý hay không, nếu nhắc nhở được thì không nên nặng nề vấn đề, tạo tâm lý thoải mái và để người dân đồng tình. UBND xã hủy bỏ các quyết định xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà này là hợp lý”, người đứng đầu Công an tỉnh Cà Mau nói.

Xuân Trang – H.Thanh