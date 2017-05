Liên quan đến việc nghi can Nguyễn Hữu Tấn (38 tuổi, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) tự sát trong trại giam, chiều 4-5 UBND tỉnh Vĩnh Long đã thông tin về vụ việc.

Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nghi can Tấn tử vong là do tự sát.

Trước đó, ngày 2-5, cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) có lệnh bắt khẩn Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá Nhà nước. Đến sáng 3-5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, nghi can Tấn yêu cầu được uống nước, xin thuốc lá để hút. Lúc cán bộ ra khỏi phòng để lấy nước thì ông này đã lấy dao rọc giấy trong túi của cán bộ để tự sát.

“Toàn bộ quá trình Tấn tự sát đều được camera ghi lại. Theo hình ảnh từ camera thì đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra. Sau đó người này dùng dao rọc giấy tự gây thương tích cho mình ở vùng cổ cho đến khi kiệt sức, tử vong” - Đại tá Ngân cho hay.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể Tấn đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ những vụ việc liên quan đến hoạt động của Tấn.