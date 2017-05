Công an Vĩnh Long cho xem clip, giải đáp tất cả câu hỏi của người nhà nghi can Nguyễn Hữu Tấn về dấu hiệu phạm tội, hành vi tự sát...

Chiều 8-5, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa có buổi làm việc với gia đình Nguyễn Hữu Tấn (38 tuổi, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), nghi can tự sát trong trụ sở công an tỉnh (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Theo Đại tá Ngân, tại buổi gặp mặt, gia đình nghi can Tấn đã đặt nhiều câu hỏi: Nguyễn Hữu Tấn có tội gì? Có phải Tấn đã tự sát hay không? Chứng cứ nào chứng minh Nguyễn Hữu Tấn tự sát?...

“Theo tài liệu, chứng cứ Cơ quan An ninh điều tra thu thập và lời nhận tội của Nguyễn Hữu Tấn trong băng ghi hình, nghi can có hành vi phát tán tài liệu chống phá Nhà nước. Chúng tôi đã cho gia đình Tấn (trừ mẹ ruột và người em út của Tấn) xem lại clip từ lúc hỏi cung đến khi Tấn dùng dao tự sát. Sau khi xem, gia đình Tấn không có ý kiến gì” - Đại tá Ngân thông tin.

Cũng theo Đại tá Ngân, cơ quan điều tra sẵn sàng cho gia đình xem lại clip ghi cảnh tự sát nếu gia đình có yêu cầu. “Riêng việc hỗ trợ gia đình, theo quy định của Chính phủ, những người bị tạm giữ, tạm giam tử vong vì bất cứ lý do gì cũng được hỗ trợ tiền mai táng phí” - Đại tá Ngân thông tin.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 2-5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) có lệnh bắt khẩn Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá Nhà nước.

Đến sáng 3-5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, nghi can Tấn muốn được uống nước, xin thuốc lá để hút. Lúc cán bộ ra khỏi phòng để lấy nước thì ông này đã lấy dao rọc giấy trong túi của cán bộ để tự sát. Toàn bộ quá trình Tấn tự sát đều được camera ghi lại.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể người này đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.