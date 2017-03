Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo công an tỉnh cùng một số cơ quan làm rõ, xử lý nghiêm vụ nhóm bảo vệ xông vào trường tiểu học còng tay giám đốc, rút súng đe dọa giáo viên.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận), ngày 25/3, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm bảo vệ rút súng dọa các giáo viên.

Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1043/UBND-KGVX, ngày 24/3/2017 về hoạt động của Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên.

Công an tỉnh, các cơ quan chức năng phối hợp với UBND TP Phan Thiết kiểm tra, làm rõ sự việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên vào chiều ngày 23/3 để sớm có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh đang học tại trường và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Thường trực Thành ủy TP Phan Thiết chỉ đạo UBND TP Phan Thiết rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện việc phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên theo quyết định của TAND TP Phan Thiết.

Đề nghị UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy TP Phan Thiết khẩn trương chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/3.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 15 người mặc đồng phục của một công ty bảo vệ xông vào Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên yêu cầu được làm việc với bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ Trường Thanh Nguyên.

Do không được thông báo trước nên bà Dung từ chối làm việc. Lúc này, nhóm người nói trên kéo bà Dung vào phòng. Khi người phụ nữ phản ứng, nhóm thanh niên khống chế và lấy công cụ hỗ trợ còng tay bà. Phát hiện vụ việc, nhiều giáo viên trong trường bức xúc chạy ra phản ứng thì một thanh niên trong nhóm rút súng ra đe dọa.

Nhận được tin báo, Công an phường Xuân An có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Lúc này, những người này mới mở còng tay, thả bà Dung ra. Vụ việc khiến nhiều em học sinh của trường vô cùng hoảng sợ, các phụ huynh bức xúc.

Công ty TNHH Thanh Nguyên vừa bị TAND TP Phan Thiết tuyên bố phá sản theo luật. Chi cục thi hành án TP Phan Thiết thực hiện việc thanh lý tài sản. Quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội) là người thực hiện việc thanh lý tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trong ngày 24/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa ký văn bản giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.