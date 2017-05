Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, sẽ chỉ đạo Ban giám đốc Công an TPHCM xử lý các trường hợp cò đất tung thông tin thất thiệt, có dấu hiệu lừa đảo, thổi giá đất để trục lợi.

Đất nền khu vực quận 9 được rao bán. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 19-5, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã chủ trì cuộc họp đột xuất với lãnh đạo UBND TP, các sở ngành, quận huyện nhằm chấn chỉnh các thông tin đồn thổi, gây nên cơn sốt đất ảo đang diễn ra trên địa bàn TP, gây bất ổn tình hình an ninh kinh tế - xã hội.

4 nguyên nhân gây sốt đất

Phân tích nguyên nhân gây nên cơn sốt đất, đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhận định: Lý do thứ nhất là do các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của TP triển khai đồng bộ, xây dựng rất tốt, làm cho đời sống người dân tốt hơn. Điều này đã tác động đến giá cả đất đai của khu vực lân cận. Thứ hai, một số thông tin về dự án cụ thể ở huyện Cần Giờ, Củ Chi vừa qua xuất hiện trên truyền thông, cũng là một yếu tố gây sốt đất. Thứ ba, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP, UBND TP, năm 2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các quận huyện đã rà soát, điều chỉnh lại những quy hoạch bất cập, tức là những dự án “treo” lâu năm không triển khai được, làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Khu đất bị quy hoạch “treo” sau khi điều chỉnh quy hoạch thì trở về giá trị thật. Thứ tư là có sự tác động của những trường hợp đầu cơ, thổi phồng nhằm trục lợi bất chính.

Về biện pháp xử lý, theo đồng chí Lê Văn Khoa, biện pháp đầu tiên là công khai kế hoạch sử dụng đất, công khai quy hoạch của tất cả các quận huyện, phường xã. Về hình thức công khai, phải vận dụng cho người dân hiểu một cách chính xác nhất. “Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần chỉ đạo quận Thủ Đức quận 12, tạo ra một phần mềm sử dụng được bằng điện thoại để bất cứ người dân nào cũng đều biết rằng thửa đất đó, khu vực đó quy hoạch thế nào, không cần phải lên phường, quận để kiểm tra. Sản phẩm phần mềm này vừa chính xác, vừa nhanh. Từ nay đến cuối năm phải hoàn thành phần mềm này”, đồng chí Lê Văn Khoa yêu cầu.

Lãnh đạo UBND TP cũng khẳng định, trước thông tin các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn chuyển thành quận, đến giờ phút này, về mặt tiêu chí thì các địa phương này chưa đủ điều kiện. Do đó, ngay lập tức chuyển huyện thành quận là chưa có cơ sở. Đối với việc xây dựng cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh, đây mới là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Từ chủ trương cho đến triển khai còn nhiều quy trình phải làm, đó là chuyện trong tương lai. Đối với huyện Củ Chi, có doanh nghiệp có ý định đầu tư một tuyến đường ven sông và một Marina City tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Về dự án Marina City, UBND TP không đồng ý triển khai mà tập trung vào Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi; tuyến đường ven sông đến giờ phút này chỉ là ý tưởng, chưa có đề xuất gì.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các quận huyện tăng cường quản lý về đất đai, không để tình trạng phân lô bán nền một cách tự phát, đặc biệt là lợi dụng Quyết định 33 để tách thửa. UBND TP đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải quản lý chặt tỷ lệ cho vay liên quan đến bất động sản theo đúng quy định. Liên quan đến việc sửa đổi Quyết định 33 về tách thửa, đồng chí Lê Văn Khoa cho biết mục tiêu là đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng trục lợi bất chính từ việc đầu cơ đất đai, làm phá vỡ quy hoạch.

Cung cấp thêm thông tin tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Khoa nhận xét, về phân khúc nhà ở đã xây dựng hoàn thành, thì từ đầu năm đến nay theo xu hướng giảm 13%, dựa trên thống kê của các tổ chức, công ty nghiên cứu thị trường công bố.

Phát triển phải theo quy hoạch

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tất Thành Cang đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời của UBND TP để chỉ đạo trong những ngày qua. “Nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn TP, cũng như giữ ổn định phát triển kinh tế - xã hội, tránh câu chuyện đồn thổi, đầu cơ, có tính chất phá hoại kinh tế, đưa giá cả thị trường của TP biến động không đúng theo quy luật của thị trường, việc này chúng ta phải đấu tranh, cần phải tập trung thực hiện các việc như sau. Thứ nhất, Ban Cán sự Đảng UBND TP thảo luận tham mưu 2 văn bản, một là của Thường vụ Thành ủy chỉ đạo về vấn đề thị trường bất động sản, giá cả nhà đất của TP; dự thảo thứ hai là triển khai chỉ đạo của UBND TP cho cả hệ thống chính trị. Trong tuần sau trình lên Thường vụ cho ý kiến để ban hành triển khai. Thứ hai, Văn phòng Thành ủy tham mưu, soạn thảo ngay một công văn để chấn chỉnh về phát ngôn của tất cả các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng, tránh những phát ngôn không đúng sự việc, gây hiểu nhầm. Đặc biệt, phải có phát ngôn kịp thời của người phát ngôn UBND TP khi có vấn đề đồn thổi, không đợi tới kỳ họp chính thức để cho báo chí định hướng thông tin. Việc này là hết sức cần thiết triển khai, chấn chỉnh”, đồng chí Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Đồng chí Tất Thành Cang thống nhất cao chỉ đạo của UBND TP và đề nghị làm sớm ngay quy hoạch, công khai quy hoạch nhưng phải thống nhất từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, để cho người dân biết. Đối với các huyện hoặc khu dân cư ở các quận mới còn đông hộ nông dân, điều kiện nắm bắt thông tin quy hoạch không chuẩn; đề nghị bí thư quận huyện có chỉ đạo giải pháp khác để người dân nắm rõ thông tin quy hoạch, hiểu cho đúng.

Đồng chí Tất Thành Cang đặc biệt lưu ý: Mọi phát triển của TPHCM về kinh tế - xã hội, về đô thị, về hạ tầng phải theo quy hoạch được duyệt, không phát triển tràn lan. Nói đến huyện Củ Chi là nói đến Khu đô thị Tây Bắc đã có giá trị pháp lý và đang tổ chức thực hiện quy hoạch. Nói đến phát triển hạ tầng giao thông là hệ thống theo quy hoạch đã được duyệt, đồng thời kết luận mới nhất của Thủ tướng bổ sung 3 hạng mục công trình giao thông mà chúng ta vừa đề xuất bổ sung, kể cả việc đang rà soát điều chỉnh quy hoạch đó cho phù hợp với điều kiện mới. Những quy hoạch nào thể hiện tầm nhìn nhưng chưa tổ chức thực hiện được, cần có chính sách để đảm bảo đời sống người dân trong vùng quy hoạch như thế nào, đó là câu chuyện UBND TP phải báo cáo để Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP có cơ chế chính sách. Quy hoạch phải có tầm nhìn, có thời gian cho không gian phát triển đô thị TP đến 50 năm sau, còn nếu không thực hiện thì 50 năm sau TPHCM không thể phát triển đồng bộ trở thành một thành phố văn minh, hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực. “Những quy hoạch nào không phù hợp thì chúng ta điều chỉnh, còn nếu đồn thổi thì không được. Cho đến giờ này chúng ta chưa có quy hoạch nào được duyệt về đô thị lấn biển 13km bờ biển của Cần Giờ, nhưng lại đồn thổi đẩy giá đất tăng lên”, đồng chí Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Đồng chí Tất Thành Cang cho biết, trong văn bản của Thành ủy ban hành sẽ chỉ đạo Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo công an quận huyện bám sát tình hình để xử lý các trường hợp cò đất tung thông tin thất thiệt, có dấu hiệu lừa đảo, thổi giá đất để trục lợi. Yêu cầu UBND TP có phản ứng kịp thời tình hình từ nay đến cuối năm, không chỉ về nhà đất mà trên tất cả các lĩnh vực khác nhằm ổn định thị trường, không có câu chuyện hết hôm nay đẩy giá đất, mai lại đẩy giá gì khác, để đảm bảo cuộc sống người dân TP. Về công tác đấu tranh xử lý, yêu cầu hệ thống công an, thanh tra, kiểm tra vào cuộc ngay lập tức…

LƯƠNG THIỆN