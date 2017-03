Từ sau khi xảy ra chuyện, cháu H. thường xuyên ngủ mớ, hay giật mình mỗi đêm khiến cả gia đình thêm đau lòng và lo lắng.

Ngày 17/3, thượng tá Phan Tố Hải, Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân tố cáo hành vi dâm ô đối với một bé gái 6 tuổi, công an đã triệu tập nghi can Lê Bá Trình (15 tuổi, trú tại khối phố 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) để điều tra làm rõ.

Bà Ngụ bức xúc kể lại sự việc

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Thu H. (6 tuổi, hàng xóm của Trình). Bà Phan Thị Ngụ (bà nội cháu H.) cho biết, khoảng 9h sáng ngày 12/3, bà đang ở trong nhà thì thấy em gái của cháu H. chạy về gọi nói cháu H. bị chú Trình lôi vào nhà. Ngay lập tức, bà Ngụ chạy qua nhà Trình xem thì phát hiện nghi can này đang đứng ở mép giường, cháu H. đứng cạnh khóc mếu máo, váy bị tụt xuống.

Sau khi đưa cháu về nhà trấn an, cháu H. kể bị Trình dụ dỗ vào buồng cho kẹo. Sau đó Trình đưa cháu H. vào trong buồng rồi sờ soạng cháu tôi.

“Cũng may là có em gái cháu H. về báo kịp thời nên tôi đã ngăn chặn được”, bà Ngụ bức xúc.

Anh Tú lo lắng khi nhắc đến chuyện con gái ngủ mớ, hay giật mình mỗi đêm

Anh Nguyễn Tú (bố cháu H.) cho biết, do vợ chồng thường xuyên đi làm thuê nên thường gửi cháu H. cho ông bà nội chăm sóc. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, gia đình đã đưa cháu H. đến Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để khám và viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Hương Sơn.

Bà Hà Minh Tuyết, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, sáng 12/3, qua thăm khám, âm hộ và tầng sinh môn của cháu H. bị đỏ tấy. Cháu có dấu hiệu hoảng loạn. Do màng trinh của cháu bé còn quá nhỏ nên chưa thể kiểm tra bên trong.

Thành Trung