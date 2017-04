Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Toản để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nghi phạm cướp tài sản bị lực lượng chức năng khống chế

Chiều 20.4, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An, cho biết đang tạm giữ một nghi phạm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản .

Theo đó, hai ngày 19 và 20.4, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip khoảng 3 phút ghi lại cảnh hai chiến sĩ công an đi trên xe máy chuyên dụng truy đuổi, khống chế người đi xe máy được cho là nghi phạm cướp tài sản của người dân, trên đoạn đường dài gần 10 km.

Sau đó 2 chiến sĩ công an đã áp sát, khống chế được nghi phạm với sự giúp sức của người dân.

Lực lượng chức năng đang truy đuổi tên cướp tài sản

Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18.4, chị N.P.T (36 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú phường Cẩm An, TP Hội An) chạy xe đạp trên đường Lạc Long Quân theo hướng từ biển Cửa Đại đi biển An Bàng (TP.Hội An) thì bị Nguyễn Văn Toản (28 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Hội An) điều khiển xe máy BS 43K5 - 3076 đi cùng chiều áp sát, giật túi xách chứa 600.000 đồng, 20 USD, 20 Euro rồi bỏ chạy về hướng Đà Nẵng.

Lúc này, lực lượng Công an TP Hội An đang tuần tra thì phát hiện vụ việc liền truy đuổi. Khi Toản chạy đến khu phố Hà My Đông B (P.Điện Dương,TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thì bị lực lượng Công an TP.Hội An đuổi kịp khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận chỉ trong vòng 15 ngày đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài với tổng giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Cường