60 bị can truy nã nghi trốn tại Lào móc nối, đưa ma túy từ khu vực “tam giác vàng” vào Việt Nam qua tuyến biên giới Sơn La, Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 4-2017, công an tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, băng nhóm, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tín dụng đen; tội phạm xâm hại trẻ em, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, công an đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp; rà soát, phòng ngừa tội phạm “ngáo đá”, “tâm thần”.

Chỉ trong tháng 4, công an đã khám phá hơn 3.400 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 7.100 đối tượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn (phát hiện gần 2.000 vụ, thu giữ hàng tạ heroin, ma túy tổng hợp...).

Súng đạn và ma túy công an thu giữ sau cuộc đấu súng với băng nhóm tội phạm ở tuyến biên giới. Ảnh: NB

Chủ trì cuộc họp, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận thành tích lực lượng đạt được. Bộ trưởng yêu cầu trong tháng 5-2017, công an các đơn vị tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, kinh tế, tham nhũng... “Đặc biệt, ngành cần tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, phòng, chống oan sai, bức cung, nhục hình” - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

• Trước đó, ngày 25-4 tại Sơn La, Bộ Công an tổng kết tình hình đấu tranh về ma túy tuyến biên giới Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào). Theo Bộ Công an, heroin và ma túy tổng hợp đang được các đối tượng vận chuyển vào địa bàn tỉnh Hủa Phăn, một phần nhỏ tiêu thụ tại nội địa, còn phần lớn được vận chuyển qua biên giới để vào Việt Nam. Các đường dây tội phạm ma túy đã và đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động, mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn, rất manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả cơ quan chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Theo ông Lộc, các toán tội phạm ma túy có vũ trang giảm nhưng rất phức tạp, bọn chúng đang có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn biên giới Nghệ An.

Qua rà soát đã xác định 68 bị can truy nã ma túy đang nghi trốn sang Lào. Bộ Công an cho biết trong thời gian tới Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp triệt phá các đường dây mua bán ma túy, truy bắt đối tượng truy nã về ma túy, đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy hiện đang lẩn trốn tại hai nước.