Công an tỉnh Hòa Bình phủ nhận việc người dân xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) hôi của sau vụ tai nạn, trong khi nhân chứng sống sót và chủ xe khẳng định có việc đó.

Hình ảnh được cho là người dân địa phương lấy cám của xe gặp nạn

Liên quan đến vụ "Xe tải đâm vách núi 2 người chết, nhiều người ngang nhiên hôi của" , sáng nay 20.5, trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình phủ nhận việc người dân hôi của của chủ xe sau khi xảy ra tai nạn.

Vị lãnh đạo công an tỉnh cho biết qua xác minh ban đầu, người dân địa phương đã ra hiện trường vụ tai nạn "dọn dẹp, di chuyển" hàng giúp chủ xe, không có việc "hôi của" và khẳng định đó là hành động tốt, đáng biểu dương.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, một số bao tải cám bị vỡ đổ ra đường, chủ xe cho người dân thu dọn, không hề xảy ra tình trạng hôi của.

Trong khi đó, tiếp tục khẳng định lại với Báo Thanh Niên hôm nay, anh Bùi Duy Hùng (44 tuổi, trú tại TP.Điện Biên), người lái phụ, may mắn sống sót trong vụ tai nạn khẳng định, anh chứng kiến việc người dân lấy đi rất nhiều cám sau khi xảy ra vụ tai nạn. "Lúc đó tôi may mắn sống sót, sức khỏe yếu nên không thể ngăn cản được người dân. Tôi khẳng định người dân địa phương có lấy cám của chúng tôi, mặc cho chúng tôi đã yêu cầu họ không được lấy. Nhiều người đi bằng xe máy đến để chở cám", anh Hùng kể lại.

Anh Hùng cũng cho biết, sáng nay 20.5, Công an tỉnh Hòa Bình đã liên hệ với anh để hẹn lịch làm việc vào tuần tới nhằm làm sáng tỏ việc anh cùng chủ xe phản ánh bị người địa phương hôi của.

Chị Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi, trú tại TP.Điện Biên) chia sẻ, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, chúng tôi đã mất đi mạng người chứ không riêng gì số tài sản nói trên nữa. "Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều người đã phản ứng và cho rằng người dân không hôi của. Nhưng chúng tôi vẫn khẳng định có việc đó, lái xe, nhân viên của chúng tôi chứng kiến toàn bộ. Trong đó, vẫn có một số ít người giúp đỡ chúng tôi, nhưng phần lớn trong đó đều đến để lấy cám mang về", chị Hằng bức xúc nói.

Chủ nhà xe này mong muốn cơ quan công an sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc, để chị cùng tài xế không bị nghi ngờ là "dựng" nên câu chuyện hôi của. "Chúng tôi mất người đã đau xót lắm rồi, không có lý do gì để chúng tôi dựng nên câu chuyện người dân lấy cám cả", chị Hằng cho hay.

Đáng lưu ý, trong khi lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình phủ nhận việc người dân hôi của, thì trước đó vào tối 19.5, khẳng định với Báo Thanh Niên, ông Bùi Minh Trẩm - Trưởng Công an xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc) cho biết, các công an viên có báo cáo lại việc người dân địa phương lấy cám của chiếc xe gặp nạn. Theo ông Trẩm, những người hôi của chủ yếu là dân xã Quy Hậu.

"Nhiều người đến lấy cám, còn người dân lấy cám bị vỡ rơi xuống đường hay cám còn nguyên tải thì chúng tôi chưa nắm được chính xác", ông Trẩm khẳng định.

Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18.5, tại km99+160 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), một chiếc xe tải chở cám bất ngờ lao vào vách núi, khiến tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ. Một người trên xe kịp thời nhảy ra ngoài nên máy mắn thoát chết.

Điều đáng nói, sau khi chiếc xe gặp nạn, toàn bộ số cám trên xe bị đổ xuống đường, nhiều người dân địa phương đã đến "hôi của" trong sự bất lực của chủ xe.

Minh Chiến - Thái Sơn