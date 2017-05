Tích cực hưởng ứng phong trào “Trồng cây nhớ ơn Bác” chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), sáng 17-5, Giám đốc công an tỉnh Bến tre đã tổ chức Lễ phát động trồng cây “Nhớ ơn Bác”.

Vào mùa xuân năm 1960, Bác Hồ kính yêu đã phát động phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây” và là Người đã đi đầu trong phong trào này. Từ đó đến nay, thực hiện lời dạy của Bác, hàng năm, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã hăng hái ra sức thi đua thực hiện phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre phát động trồng cây Nhớ ơn Bác Hồ.

Cùng với cả nước, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Trồng cây xanh, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp nơi công sở, nơi sinh hoạt, học tập, góp phần giúp cho việc sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ được đảm bảo tốt hơn.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ đã tiến hành trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên công an tỉnh Bến Tre và tại công an các huyện, thành phố.

Quang Duy - Nguyễn Xuân