Công an đã tìm ra thủ phạm rải bàn chông đinh để “bẫy” xe tải trên quốc lộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong làm ăn.

Sáng 29-3, bà Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư huyện Mai Sơn (Sơn La), cho biết lực lượng Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an huyện Mai Sơn đã tìm ra người đóng đinh vào các tấm xốp rồi rải trên quốc lộ 37. Theo thông tin từ cơ quan công an, người gắn đinh vào các tấm xốp không phải người dân địa phương.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nên chưa tiết lộ danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân đầu được xác định là do cùng làm nghề vận tải, đố kỵ trong làm ăn nên nghi phạm đã đóng đinh vào xốp để “bẫy” đối phương.

Hàng trăm chiếc đinh vít được gắn vào các miếng xốp

Trước đó, ngày 16-3, mạng xã hội đăng tải các hình ảnh về việc đóng đinh vào tấm xốp rồi rải trên quốc lộ để bẫy phương tiện tham gia giao thông.

Người đăng tải tự giới thiệu là NVM, cho biết khoảng 1 giờ sáng 16-2, anh này điều khiển xe tải di chuyển theo quốc lộ 37 hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6.

Khi còn cách quốc lộ 6 khoảng 2 km, anh M. phát hiện thấy nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay được phủ kín hết mặt đường. Đi qua những tấm xốp này, tài xế mới phát hiện chúng được gắn cùng hàng trăm chiếc đinh vít chuyên dùng để bắn tôn. Các bánh xe của anh đều bị thủng và hư hỏng. Tài xế sau đó đã gọi điện thoại trình báo vụ việc tới công an.

Hậu quả khiến lốp xe bị hư hỏng nặng

Liên quan đến vụ việc, ngày 20-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan thành viên điều tra làm rõ hiện tượng trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.