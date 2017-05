Công an khẳng định, không có chuyện cán bộ công an hành hung người quay clip tại trụ sở làm việc.

Ngày 16/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một chiến sĩ công an đang làm việc tại trụ sở phản ứng với người đang thực hiện quay clip trước mặt mình.

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng, sự việc xảy ra tại trụ sở Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hình ảnh trong đoạn clip trên cho thấy, một cán bộ công an đang xử lý hồ sơ tại trụ sở, khi ngẩng mặt lên thì phát hiện một người đang thực hiện quay video mình bằng điện thoại cá nhân. Sau đó, người này yêu cầu không dùng điện thoại trong lúc làm việc.

Chiều 17/5, Thượng tá Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Công an phường Khương Đình cho biết, sự việc trong clip xảy ra tại trụ sở công an phường này vào chiều 16/5.

“Người quay clip vi phạm giao thông và được mời vào trụ sở công an để làm việc. Trong quá trình giải quyết vụ việc, người này đưa điện thoại trước mặt cán bộ công an đang xử lý hồ sơ để quay clip. Ngay khi phát hiện, cán bộ công an đã yêu cầu không dùng điện thoại trong lúc làm việc nhưng người này không nghe. Sau đó, cán bộ công an đã đứng lên yêu cầu không quay clip tại trụ sở làm việc chứ không có chuyện hành hung người quay như thông tin trên mạng xã hội” – Thượng tá Chiến cho hay.

Cũng theo Thượng tá Chiến, sau đó hai bên đã hòa giải, người vi phạm đã nộp phạt hành chính và ra về./.

