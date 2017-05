Nạn nhân LMH bị đánh trong clip của Facebook Phan Hùng cho biết Công an quận 2, Công an TP.HCM đã nhanh chóng giải quyết trình báo của chị.

Nhóm người xông vào phòng đánh các nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 4-5, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết liên quan đến vụ việc một nhóm người xông vào phòng đánh người phụ nữ trên đường Trần Não, quận 2, TP.HCM vào chiều 2-5, Công an quận 2 đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ.

Hiện vẫn chưa xác định người đăng tải clip lên Facebook Phan Hùng là có đánh hay không. “Tuy nhiên, khả năng cao là ông Hùng có mặt trong nhóm người xông vào phòng, chúng tôi đang điều tra. Lúc xảy ra vụ việc chị H. vừa từ Hà Nội vào. Sáng nay cơ quan công an sẽ đưa chị H. đi giám định thương tích. Hiện Công an quận 2 vẫn chưa báo lên là đã mời làm việc đối với Phan Hùng” -Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là mâu thuẫn cá nhân.

Chủ tài khoản Facebook Phan Hùng.

Sáng cùng ngày, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận 2, cho biết vẫn chưa xác định rõ đối tượng nhưng công an đã có làm việc với các bên liên quan. “Hiện chúng tôi đang làm việc và xác minh tất cả nội dung vụ việc, chưa khẳng định người đăng tải lên Facebook có đánh người hay không, công an phải chứng minh bằng chứng cứ và chúng tôi đang làm rõ việc này” - ông Hiếu nói.

Chị LMH cho biết đã có yêu cầu xử lý hình sự nhóm người xông vào phòng đánh mình và Công an TP.HCM, Công an quận 2 đã nhanh chóng giải quyết vụ việc. “Phía công an họ rất tích cực và nhanh chóng, họ hỏi mình có yêu cầu gì không sau khi mình đưa ra yêu cầu thì công an giải quyết rất tích cực” - chị H. nói.

Trao đổi với nld.com.vn, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đây chỉ là một vụ tố giác tội phạm. Qua lời khai của bảo vệ chung cư ở quận 2, thời điểm đó có một người phụ nữ trong nhóm chạy ra hô “nó giật chồng em”. Công an cũng đang xác minh động cơ đánh là gì, vì sao có câu “phản động” trong clip. "Chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng tội" - Trung tướng Lê Đông Phong nói.

Trả lời câu hỏi, các trang mạng nước ngoài cho rằng đối tượng đăng clip là Phan Hùng tự xưng chơi chung với một trung tá an ninh và tự nhận mình là người bảo vệ Tổ quốc, ông Phong cho rằng người này không liên quan đến lực lượng ngành và vụ việc không phải chủ trương của công an.

Như đã thông tin, chiều 2-5, chị LMH và nhóm bạn đang ở trong phòng thì bị một nhóm người gồm một phụ nữ và hai người đàn ông xông vào dùng bình hơi cay tấn công, đồng thời đấm đá... Cảnh đánh đập chị H. và những người bạn của chị này được một tài khoản mạng xã hội tên Phan Hùng đăng tải gây bức xúc trên cộng đồng mạng.