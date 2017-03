Ngày 26/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết Nguyễn Thị Minh Quyên (SN 1988) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1982, trú tại khối 3, phường Bến Thủy, thành phố Vinh) là chồng của Quyên đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 16h chiều 24/3, tổ công tác của công an phường Trường Thi (TP Vinh) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Huy Oánh thuốc khối 11, phường Trường Thi đã phát hiện người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37B2 - 658.64 (sau này xác định là Nguyễn Thị Minh Quyên) không có gương chiếu hậu bên trái nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính giấy tờ nhưng người này không xuất trình được giấy tờ.

Chiếc xe vi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diệp

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và thông báo lỗi vi phạm, nhưng Quyên không ký vào biên bản mà nói chờ mẹ chồng đưa giấy tờ tới. Sau đó một người phụ nữ trung tuổi tới xưng là mẹ chồng của người điều khiển xe máy xuất hiện. Tổ tuần tra giải thích vi phạm và tiếp tục yêu cầu người vi phạm về nhà giấy tờ liên quan.

Một lát sau một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng xuất hiện giới thiệu là chồng của người phụ nữ điều khiển xe máy (sau này được xác định là Nguyễn Văn Chiến) đến ngồi lên xe vi phạm, bị yêu cầu xuống khỏi xe thì người thanh niên này có hành vi chửi bới, thoái mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp sau đó, một nam thanh niên khác mặc áo phông trắng xuất hiện, người này có hành vi dọa dẫm lực lượng làm nhiệm vụ, giằng lấy xe máy vi phạm, giật tờ biên bản. Nam thanh niên này đã dùng chìa khóa xe máy mở khóa chiếc xe máy vi phạm để phóng đi nhưng bị một cán bộ công an rút chìa khóa không cho đi.

Lúc này người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy đã xông tới dùng hai tay bóp cổ cán bộ công an. Một cán bộ công an khác vào can ngăn thì bị người thanh niên mặc áo sơ mi trắng xông vào đẩy ra để nam thanh niên kia phóng chiếc xe vi phạm bỏ chạy. Cả nhóm người này sau đó rời khỏi hiện trường.

Tất cả diễn biến vụ việc được một nhân chứng dùng điện thoại di động quay video lại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thành phố Vinh ngay sau đó thành lập tổ công tác xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho hay, ngay sau đó cơ quan điều tra đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Minh Quyên và Nguyễn Văn Chiến về hành vi Chống người thi hành công vụ, theo điều 257 Bộ luật Hình sự, tịch thu chiếc xe vi phạm.

Cơ quan điều tra đang truy tìm những người còn lại trong vụ án để làm rõ./.

Ngọc Diệp