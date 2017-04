Một clip được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh công an TP. Hội An (Quảng Nam) rượt bắt cướp như phim hành động được nhiều người tán dương.

Công dân và người dân bắt cướp. Ảnh cắt từ clip

Ngày 20/4, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa khống chế bắt được đối tượng chuyên cướp tài sản của người dân và du khách sau nhiều ngày mai phục. Đối tượng là Nguyễn Văn Toản (SN 1989; ngụ 52 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân An, TP Hội An).

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/4, chị N.P.T (SN 1981, quê Hà Nội, tạm trú phường Cẩm An, TP Hội An) điều khiển xe đạp trên đường Lạc Long Quân theo hướng từ biển Cửa Đại đi biển An Bàng (TP Hội An). Khi chị đang lưu thông thì Nguyễn Văn Toản điều khiển xe máy BKS 43K5-3076 đi cùng chiều áp sát, giật túi xách chứa 600.000 đồng, 20 USD, 20 euro của chị T. rồi bỏ chạy về hướng Đà Nẵng.

Lúc này, lực lượng Công an TP Hội An đang tiến hành mai phục phát hiện vụ việc liền truy đuổi. Khi Toản chạy đến khối phố Hà My Đông B (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị lực lượng Công an TP Hội An đuổi kịp khống chế. Trong lúc các chiến sỹ công an truy đuổi và bắt tên cướp, một clip được ai đó ghi lại và đưa lên mạng xã hội.

Trong clip, hai chiến sĩ công an đi trên xe máy chuyên dụng đã truy đuổi một đối tượng đi xe máy khác trên một quãng đường gần 10 km, sau đó 2 chiến sĩ công an đã áp sát, khống chế được đối tượng với sự giúp sức của người dân. Nhiều người tán dương hành động dũng cảm của các chiến sỹ công an.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận trong vòng 15 ngày đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài.

Cụ thể, lúc 18 giờ ngày 30/3, Toản phát hiện nữ du khách người Pháp Momika Klementova (SN 1988) đạp xe đạp trên đường Trần Văn Dư (phường Tân An) nên giả vờ áp sát để hỏi đường rồi giật túi xách có chứa 1 điện thoại di động (ĐTDĐ), 20 USD và một số giấy tờ tùy thân.

với thủ đoạn tương tự, lúc 18 giờ ngày 7/4, Toản giật túi xách có chứa một ĐTDĐ Iphone 6 và 450.000 đồng của chị Paula Borst (SN 1998, quốc tịch Đức) khi chị đang đi xe đạp trên đường Lạc Long Quân. Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 10/4, cũng trên tuyến đường trên, Toản tiếp tục đi xe máy áp sát, giật túi xách của người đi xe đạp là chị Maija Josipouic (SN 1979, quốc tịch Hà Lan) chứa 1,5 triệu đồng, một ĐTDĐ Iphone 6 và các giấy tờ tùy thân khác.

Lúc 17 giờ ngày 15/4, chị Sabrina Claudia Rothkirchh (SN 1982, quốc tịch Đức) đi xe đạp trên đường Nguyễn Phan Vinh theo hướng từ An Bàng về Cửa Đại thì bị Toản chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật túi xách chứa 1 triệu đồng, 65 USD, 2 kính, 1 ĐTDĐ Samsung và một số đồ dùng cá nhân.

30 phút sau, khi thấy chị Antonia Hoebbel (SN 1991, quốc tịch Đức) đi xe đạp từ biển An Bàng về phố cổ Hội An, Toản bám theo dùng thủ đoạn cũ giật túi xách du khách này, bên trong có chứa một điện thoại di động, 180.000 đồng, đồ dùng cá nhân.

Hoài Văn